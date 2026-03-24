Соедините куриные голени и картофель – получится очень вкусный и сытный ужин. Такие компоненты стоит запечь в духовке, добавив специи для пикантности. Подавать можно со свежим салатом.

Идея приготовления сочных запеченных голеней с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера dashka.melnyk в Instagram.

Ингредиенты:

голени – 8 шт.

картофель – 700 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

специи: соль, перец, хмели-сунели, паприка, прованские травы, 12 овощей, сушеный чеснок.

подсолнечное масло

Способ приготовления:

1. Голени замариновать со специями, чесноком и маслом.

2. Картофель, морковь и лук почистить и нарезать.

3. Добавить специи и масло, перемешать.

4. Выложить овощи на противень, сверху положить голени.

5. Запекать в духовке час при температуре 180 градусов.

