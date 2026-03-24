Как вкусно приготовить голени с картошкой на ужин: рецепт в духовке на скорую руку
Соедините куриные голени и картофель – получится очень вкусный и сытный ужин. Такие компоненты стоит запечь в духовке, добавив специи для пикантности. Подавать можно со свежим салатом.
Идея приготовления сочных запеченных голеней с овощами на ужин опубликована на странице фудблогера dashka.melnyk в Instagram.
Ингредиенты:
- голени – 8 шт.
- картофель – 700 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- специи: соль, перец, хмели-сунели, паприка, прованские травы, 12 овощей, сушеный чеснок.
- подсолнечное масло
Способ приготовления:
1. Голени замариновать со специями, чесноком и маслом.
2. Картофель, морковь и лук почистить и нарезать.
3. Добавить специи и масло, перемешать.
4. Выложить овощи на противень, сверху положить голени.
5. Запекать в духовке час при температуре 180 градусов.
