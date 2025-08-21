Как вкусно приготовить говяжью печень на сковородке: получится мягкой и очень сочной
Говяжья печень – достаточно специфический продукт, который требует особой теинологии приготовления. Такое мясо часто получается жестким и даже горьким. Но вам удастся легко избежать такой ситуации, если воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления нежной говяжьей печени опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.
Ингредиенты (на 2 порции):
- печень говяжья – 200 г (куски толщиной 1-1,5 см)
- молоко – 300 мл. (для замачивания)
- мука – 2-3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки – 2-3 ст. л.
- лук – 100 г (полукольцами)
- абрикосы – 4 шт. (половинки)
- сливочное масло – 20 г
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- вода – 50 мл
- зелень (петрушка, укроп, базилик) – для подачи
Способ приготовления:
1. Если у вас целый кусочек печени – обязательно нужно снять пленку.
2. Нарезать кусками толщиной 1,5-2 см. Замочить в молоке на 2-3 часа, чтобы убрать горечь.
3. Просушить печень на салфетках, обвалять в муке с солью и перцем.
4. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарить по 30 секунд с каждой стороны (только до корочки, не пережаривая).
5. Выложить на бумажное полотенце.
6. В той же сковороде обжарить лук до золотистого цвета.
7. Добавить абрикосы, слегка карамелизировать.
8. Положить сливочное масло, влить воду, уксус, мед и соевый соус.
9. Довести до нужной консистенции (3-4 минуты на слабом огне).
10. Вернуть печень в сковороде, прогреть в соусе 2-3 минуты (не более). Соус должен быть шелковистым, без расслоения.
11. Украсить зеленью, подавать с хлебом или тостами. Печень должна остаться нежной и розовой внутри.
