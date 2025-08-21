Говяжья печень – достаточно специфический продукт, который требует особой теинологии приготовления. Такое мясо часто получается жестким и даже горьким. Но вам удастся легко избежать такой ситуации, если воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления нежной говяжьей печени опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты (на 2 порции):

печень говяжья – 200 г (куски толщиной 1-1,5 см)

молоко – 300 мл. (для замачивания)

мука – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки – 2-3 ст. л.

лук – 100 г (полукольцами)

абрикосы – 4 шт. (половинки)

сливочное масло – 20 г

яблочный уксус – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

соевый соус – 2-3 ст.л.

вода – 50 мл

зелень (петрушка, укроп, базилик) – для подачи

Способ приготовления:

1. Если у вас целый кусочек печени – обязательно нужно снять пленку.

2. Нарезать кусками толщиной 1,5-2 см. Замочить в молоке на 2-3 часа, чтобы убрать горечь.

3. Просушить печень на салфетках, обвалять в муке с солью и перцем.

4. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжарить по 30 секунд с каждой стороны (только до корочки, не пережаривая).

5. Выложить на бумажное полотенце.

6. В той же сковороде обжарить лук до золотистого цвета.

7. Добавить абрикосы, слегка карамелизировать.

8. Положить сливочное масло, влить воду, уксус, мед и соевый соус.

9. Довести до нужной консистенции (3-4 минуты на слабом огне).

10. Вернуть печень в сковороде, прогреть в соусе 2-3 минуты (не более). Соус должен быть шелковистым, без расслоения.

11. Украсить зеленью, подавать с хлебом или тостами. Печень должна остаться нежной и розовой внутри.

