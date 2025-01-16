Как вкусно приготовить хек для ужина: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Как вкусно приготовить хек для ужина: делимся самым простым рецептом

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно и жарить и просто вкусно запекать в духовке. Она отлично сочетается с овощами и разными соусами. 

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Запеченная рыба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека, с вкусной заливкой из майонеза. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • 2 тушки хека
  • 1 большой лук
  • 1 большая морковь

Маринад:

  • 100 г майонеза, 100 г сметаны, 50 г горчицы французской, 50 г соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 ч.л. копченой паприки, приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления: 

1. Рыбу порежьте большими кусками, посолите, поперчитие.

Приготовление рыбы

2. Выложите рыбу в форму на овощную зажарку, сверху залейте соусом и затем запекаем при 200 градусах 30 минут под пергаментом.

Готовая рыба

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