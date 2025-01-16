Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно и жарить и просто вкусно запекать в духовке. Она отлично сочетается с овощами и разными соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека, с вкусной заливкой из майонеза.

Ингредиенты:

2 тушки хека

1 большой лук

1 большая морковь

Маринад:

100 г майонеза, 100 г сметаны, 50 г горчицы французской, 50 г соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 ч.л. копченой паприки, приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте большими кусками, посолите, поперчитие.

2. Выложите рыбу в форму на овощную зажарку, сверху залейте соусом и затем запекаем при 200 градусах 30 минут под пергаментом.

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