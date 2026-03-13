Как вкусно приготовить хек на ужин: весь секрет в маринаде
Хек – очень вкусная и нежная рыба. Ее можно достаточно быстро приготовить на ужин. Для удачного результата предварительно замаринуйте хек в пикантном соусе.
Идея приготовления вкусного хека с морковью и луком опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1,5 кг.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
Ингредиенты для маринада:
- сметана – 100 мл.
- майонез – 50 мл.
- горчица в зернах – 50 мл.
- соевый соус – 50 мл.
- лук (натертый) – 1 шт.
- соль, перец, специи к рыбе – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты для маринада и залить рыбу.
2. Накрыть и оставить мариноваться примерно на час.
3. Тем временем обжарить лук и морковь до мягкости.
4. На дно формы выложить овощи, сверху – рыбу, полить остатками маринада.
5. Накрыть фольгой и запекать 30-40 минут при температуре 200° градусов.
6. В конце за 10 минут до конца, фольгу снять и еще немного подрумянить, чтобы появилась аппетитная корочка.
