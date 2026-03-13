Хек – очень вкусная и нежная рыба. Ее можно достаточно быстро приготовить на ужин. Для удачного результата предварительно замаринуйте хек в пикантном соусе.

Идея приготовления вкусного хека с морковью и луком опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 1,5 кг.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

Ингредиенты для маринада:

сметана – 100 мл.

майонез – 50 мл.

горчица в зернах – 50 мл.

соевый соус – 50 мл.

лук (натертый) – 1 шт.

соль, перец, специи к рыбе – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для маринада и залить рыбу.

2. Накрыть и оставить мариноваться примерно на час.

3. Тем временем обжарить лук и морковь до мягкости.

4. На дно формы выложить овощи, сверху – рыбу, полить остатками маринада.

5. Накрыть фольгой и запекать 30-40 минут при температуре 200° градусов.

6. В конце за 10 минут до конца, фольгу снять и еще немного подрумянить, чтобы появилась аппетитная корочка.

