Хек в томатном соусе – простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. Благодаря овощам и томатной подливе рыба получается сочной, нежной и очень ароматной. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не занимает много времени. Такой хек хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или любым другим любимым гарниром.

Идея приготовления хека в томатном соусе опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 1 кг.

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 2 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – для панировки

вода – 150-200 мл.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Разморозьте рыбу, при необходимости очистите ее и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите.

2. Каждый кусок хека обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле до появления легкой золотистой корочки с обеих сторон.

3. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.

4. На отдельной сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут.

5. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и прогрейте овощи в течение 1-2 минут.

6. В глубокую сковороду или кастрюлю выложите слоями обжаренную рыбу и овощную зажарку.

7. Влейте воду так, чтобы она частично покрывала рыбу. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 20 минут.

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