Как вкусно приготовить хек: рецепт с морковью и луком
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Хек в томатном соусе – простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. Благодаря овощам и томатной подливе рыба получается сочной, нежной и очень ароматной. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не занимает много времени. Такой хек хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или любым другим любимым гарниром.
Идея приготовления хека в томатном соусе опубликована на странице kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – для панировки
- вода – 150-200 мл.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Разморозьте рыбу, при необходимости очистите ее и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите.
2. Каждый кусок хека обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле до появления легкой золотистой корочки с обеих сторон.
3. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.
4. На отдельной сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут.
5. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте и прогрейте овощи в течение 1-2 минут.
6. В глубокую сковороду или кастрюлю выложите слоями обжаренную рыбу и овощную зажарку.
7. Влейте воду так, чтобы она частично покрывала рыбу. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 20 минут.
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