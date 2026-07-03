Запеченный хек – одно из самых простых блюд, которое можно быстро приготовить для семейного обеда или ужина. Если добавить ароматный маринад и немного сливочного масла, рыба получается очень нежной и сочной. Особый вкус блюду придаёт запечённый лук, который становится сладковатым и прекрасно дополняет хек. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов, но результат приятно удивит.

Идея приготовления вкусного хека опубликована на странице liudmila karelova в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 2-3 тушки

сливочное масло – примерно 50 г

Для маринада:

майонез – 2 ст.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

чёрный молотый перец – ½ ч.л.

красный острый перец – по желанию

Для лука:

репчатый лук – до 500 г

Для маринада лука:

сахар – 1 ч.л.

соль – ½ ч.л.

паприка – ½ ч.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистите хек, удалите внутренности, хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами.

2. Сделайте на каждой тушке несколько неглубоких надрезов.

3. Внутрь каждой рыбы положите небольшие кусочки сливочного масла.

4. Очистите лук, нарежьте полукольцами и смешайте его с сахаром, солью, паприкой, лимонным соком и маслом.

5. Выложите лук в форму для запекания, а сверху уложите подготовленного хека.

6. Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке примерно 30 минут.

7. Тем временем приготовьте маринад, смешав майонез, горчицу, соевый соус, сухой чеснок, паприку, черный и, по желанию, острый перец.

8. Через 30 минут достаньте рыбу из духовки, равномерно смажьте её маринадом и верните обратно ещё на 5–7 минут.

9. Подавайте запеченного хека горячим вместе с румяным луком и любимым гарниром.

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