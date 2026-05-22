В сезон кабачков особенно хочется готовить простые и вкусные блюда из доступных продуктов. Один из самых удачных вариантов – запеченные кабачки с сыром и сочной начинкой. Блюдо получается очень ароматным, нежным внутри и с аппетитной сырной корочкой. Такой рецепт подойдет и для легкого ужина, и для праздничного стола, когда хочется удивить гостей чем-то оригинальным.

Идея приготовления сытного блюда из кабачков с начинкой опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

твердый сыр – 150-200 г

Для начинки:

крем-сыр – 150 г

чеснок – 1-2 зубчика

лимонный сок – 1 ч.л.

укроп – по вкусу

листья салата – несколько штук

помидоры – 1-2 шт.

бекон – 100 г

болгарский перец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки и нарежьте их тонкими кружочками. Противень застелите пергаментом и выложите кабачки так, чтобы кусочки немного заходили друг на друга.

2. Сверху щедро посыпьте натертым твердым сыром.

3. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–25 минут. Кабачки должны стать мягкими, а сыр – хорошо подрумяниться.

4. Пока основа запекается, приготовьте начинку. Смешайте крем-сыр с измельченным чесноком, лимонным соком и мелко нарезанным укропом. Бекон обжарьте до хрустящей корочки, а болгарский перец – до мягкости.

5. Достаньте кабачки из духовки и осторожно переверните пласт сыром вниз. Сверху выложите листья салата, кусочки помидоров, бекон и перец. Смажьте все сырной начинкой.

6. Сложите кабачковый пласт пополам или аккуратно заверните рулетом. Нарежьте порционными кусочками и подавайте горячими.

7. Такой рецепт кабачков в духовке отлично подходит для летнего меню, ведь блюдо получается сытным, сочным и очень ароматным без сложного приготовления.

