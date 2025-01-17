Как вкусно приготовить картофель: понадобятся грибы и сливки

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как вкусно приготовить картофель: понадобятся грибы и сливки

Картофель – это один из самых популярных овощей в мире. С ним готовят основные и первые блюда, салаты и даже десерты. Каждый раз вкус картофеля раскрывается по-новому, благодаря чему находит своих ценителей.

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Как вкусно приготовить картофель с грибами, в Instagram рассказала фудблогер с ником anastasia zhakulina. Блюдо будет непревзойденным вкусом, ароматом и нежнейшей структурой благодаря добавлению сливок.

Как вкусно приготовить картофель: понадобятся грибы и сливки

Ингредиенты

  • Картофель мелкий – 600 гр
  • Лук большой – 1 шт
  • Шампиньоны – 500 гр
  • Сушеные грибы – по желанию
  • Сливки 15% – 300 мл
  • Мука – 1,5 ст.л.
  • Топленое сливочное масло
  • Соль
  • Перец
  • Прованские травы
  • Лавровое письмо
  • Свежая зелень

Способ приготовления

1. Картофель очистить от кожуры, залить водой, добавить соль и лавровый лист и отварить до полной готовности.

Как вкусно приготовить картофель: понадобятся грибы и сливки

2. В кастрюле обжариваем на топленом масле лук до золотистости, затем добавляем нарезанные грибы и специи (соль, черный перец, прованские травы).

Как вкусно приготовить картофель: понадобятся грибы и сливки

3. К обжаренным грибам и луку добавляем готовый картофель, заливаем сливками, добавляем муку и перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим все вместе минут 20 на среднем огне. В конце добавляем свежую зелень.

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