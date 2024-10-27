Как вкусно приготовить картофель с лисичками: даже мясо не понадобится
Картофель получится очень вкусным, если приготовить его вместе с лисичками. Именно сейчас грибы можно приобрести на любом рынке. Они быстро жарятся и очень легко чистятся. Вам даже не придется делать дополнительные мясные блюда.
Идея приготовления картофеля с лисичками опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Картошку сначала нужно проварить, а затем запечь.
Способ приготовления картофеля:
1. На картофеле сделать надрезы, чем ставить под углом.
2. Отваривать 10-15 минут в зависимости от сорта картофеля.
3. Поставить в духовку на режиме гриль при температуре 220 градусов до румяной корочки примерно на 10 минут.
4. Лисички жарить на сливочном масле, оливковом масле с чесноком минут 10.
5. Для соуса смешать сметану, зелень, соль, перец, лимонный сок.
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