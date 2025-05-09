Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

Изысканное блюдо из красной рыбы можно приготовить просто на сковородке дома. Превосходного вкуса продукту придаст сливочный соус. Также обязательно добавьте специи для совершенства.

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Идея приготовления сочной красной рыбы в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.

Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

Ингредиенты:

  • форель – 800 г
  • помидоры черри – 100 г
  • сливки – 100 мл
  • крем-сыр – 100 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

1. На сковородке растопить кусочек сливочного масла.

Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

2. Выложить рыбу, сначала обжарить с двух сторон несколько минут с каждой стороны, достать рыбу и на этой же сковородке обжарить немного помидоров черри.

Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

3. Добавить теплые сливки, крем-сыр и выложить обратно обжаренную рыбу.

4. Добавить соль, лимонный перец.

5. Накрыть сковородку крышкой.

Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту

6. Тушить 7-10 минут до полной готовности.

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