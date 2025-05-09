Как вкусно приготовить красную рыбу на сковородке: будет просто таять во рту
Изысканное блюдо из красной рыбы можно приготовить просто на сковородке дома. Превосходного вкуса продукту придаст сливочный соус. Также обязательно добавьте специи для совершенства.
Идея приготовления сочной красной рыбы в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- форель – 800 г
- помидоры черри – 100 г
- сливки – 100 мл
- крем-сыр – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковородке растопить кусочек сливочного масла.
2. Выложить рыбу, сначала обжарить с двух сторон несколько минут с каждой стороны, достать рыбу и на этой же сковородке обжарить немного помидоров черри.
3. Добавить теплые сливки, крем-сыр и выложить обратно обжаренную рыбу.
4. Добавить соль, лимонный перец.
5. Накрыть сковородку крышкой.
6. Тушить 7-10 минут до полной готовности.
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