Красная рыба – отличная основа для простого и сытного ужина. Ее можно быстро соединить с овощами и запечь в духовке. Такое блюдо не требует сложных ингредиентов и готовится без лишних хлопот. В результате получается нежная запеканка, которую удобно подавать на семейный ужин. Попробуйте этот вариант, если хочется чего-то вкусного и домашнего.

Идея приготовления сытной запеканки с красной рыбой на ужин опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

семга – 300 г

картофель – 4 шт.

брокколи – 1 небольшой кочан

яйца – 3 шт.

сливки (20%) – 200 мл.

сыр сулугуни – 150 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите картофель, нарежьте крупными кусками и отварите в подсоленной воде до готовности. Переложите в форму для запекания.

2. Разделите брокколи на небольшие соцветия. Рыбу нарежьте порционными кусочками. Выложите брокколи и рыбу поверх картофеля.

3. В миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Залейте этой смесью все ингредиенты в форме.

4. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.

5. За 10 минут до готовности достаньте форму, посыпьте блюдо натертым сыром и верните в духовку, чтобы образовалась румяная корочка.

6. Подавайте горячей. Запеканка получается нежной, сочной и хорошо держит форму при нарезании.

