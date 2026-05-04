Как вкусно приготовить красную рыбу на ужин: рецепт сытной запеканки
Красная рыба – отличная основа для простого и сытного ужина. Ее можно быстро соединить с овощами и запечь в духовке. Такое блюдо не требует сложных ингредиентов и готовится без лишних хлопот. В результате получается нежная запеканка, которую удобно подавать на семейный ужин. Попробуйте этот вариант, если хочется чего-то вкусного и домашнего.
Идея приготовления сытной запеканки с красной рыбой на ужин опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- семга – 300 г
- картофель – 4 шт.
- брокколи – 1 небольшой кочан
- яйца – 3 шт.
- сливки (20%) – 200 мл.
- сыр сулугуни – 150 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите картофель, нарежьте крупными кусками и отварите в подсоленной воде до готовности. Переложите в форму для запекания.
2. Разделите брокколи на небольшие соцветия. Рыбу нарежьте порционными кусочками. Выложите брокколи и рыбу поверх картофеля.
3. В миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Залейте этой смесью все ингредиенты в форме.
4. Поставьте запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.
5. За 10 минут до готовности достаньте форму, посыпьте блюдо натертым сыром и верните в духовку, чтобы образовалась румяная корочка.
6. Подавайте горячей. Запеканка получается нежной, сочной и хорошо держит форму при нарезании.
