Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин
Красную рыбу можно очень вкусно запечь в духовке. Вкус такого продукта стоит дополнить пикантным маринадом на основе соевого соуса, меда и лимонного сока. Обязательно удалите кость посередине – есть и подавать рыбу в таком виде будет значительно проще.
Идея приготовления вкусных рулетиков из семги в духовке опубликована на странице фудблогера tanya.healthcoach в Instagram.
Ингредиенты:
- стейки сюмги
- лимонный сок
- мёд
- соевый соус
- черный перец
- приправа к рыбе
- кухонная нить (или шпажки)
Способ приготовления:
1. Семгу нарезать на стейки.
2. Осторожно вырезать центральную косточку.
4. Частично отделить шкурку, чтобы рыба легко сворачивалась.
5. Скрутить стейк в аккуратный кружочек (рулет).
6. Зафиксировать нитью, чтобы форма держалась во время запекания.
7. Для соуса смешать:
- лимонный сок
- мёд
- соевый соус
- перец
- приправу к рыбе
8. Полить каждый рулетик сверху.
9. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут (важно не пересушить).
