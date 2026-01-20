Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
165
Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

Красную рыбу можно очень вкусно запечь в духовке. Вкус такого продукта стоит дополнить пикантным маринадом на основе соевого соуса, меда и лимонного сока. Обязательно удалите кость посередине – есть и подавать рыбу в таком виде будет значительно проще.

Идея приготовления вкусных рулетиков из семги в духовке опубликована на странице фудблогера tanya.healthcoach в Instagram.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

Ингредиенты:

  • стейки сюмги
  • лимонный сок
  • мёд
  • соевый соус
  • черный перец
  • приправа к рыбе
  • кухонная нить (или шпажки)

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

1. Семгу нарезать на стейки.

2. Осторожно вырезать центральную косточку.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

4. Частично отделить шкурку, чтобы рыба легко сворачивалась.

5. Скрутить стейк в аккуратный кружочек (рулет).

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

6. Зафиксировать нитью, чтобы форма держалась во время запекания.

7. Для соуса смешать:

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин
  • лимонный сок
  • мёд
  • соевый соус
  • перец
  • приправу к рыбе

8. Полить каждый рулетик сверху.

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

9. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут (важно не пересушить).

Как вкусно приготовить красную рыбу в духовке: добавьте пикантный соус и апельсин

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты