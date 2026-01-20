Красную рыбу можно очень вкусно запечь в духовке. Вкус такого продукта стоит дополнить пикантным маринадом на основе соевого соуса, меда и лимонного сока. Обязательно удалите кость посередине – есть и подавать рыбу в таком виде будет значительно проще.

Идея приготовления вкусных рулетиков из семги в духовке опубликована на странице фудблогера tanya.healthcoach в Instagram.

Ингредиенты:

стейки сюмги

лимонный сок

мёд

соевый соус

черный перец

приправа к рыбе

кухонная нить (или шпажки)

Способ приготовления:

1. Семгу нарезать на стейки.

2. Осторожно вырезать центральную косточку.

4. Частично отделить шкурку, чтобы рыба легко сворачивалась.

5. Скрутить стейк в аккуратный кружочек (рулет).

6. Зафиксировать нитью, чтобы форма держалась во время запекания.

7. Для соуса смешать:

лимонный сок

мёд

соевый соус

перец

приправу к рыбе

8. Полить каждый рулетик сверху.

9. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут (важно не пересушить).

