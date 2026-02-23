Как вкусно приготовить креветки на сковородке: добавьте нежный соус

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
264
Креветки – достаточно неприхотливые морепродукты. Их можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Добавьте нежный соус на основе масла с чесноком – получится очень эффектное блюдо для праздничного стола или на каждый день.

Идея приготовления сочных креветок в соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • креветки – 500 г
  • масло (комнатной температуры) – 50 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • кинза (измельченная) – 1 ст.л.
  • петрушка (измельченная) – 1-2 ст.л.
  • чили – 1/2 шт. (по вкусу);
  • паприка – 1 ст.л.
  • цедра лайма – 1 ч.л.
  • сок 1 лайма – по вкусу
  • белое сухое вино – 100 мл.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. В миске смешать масло, чеснок, кинзу, петрушку, чили, паприку, цедру лайма и сок лайма.

2. Посолить, поперчить.

3. Хорошо перемешать до однородной массы.

4. Разогреть сковородку с оливковым маслом на сильном огне.

5. Обжарить креветки 2-3 минуты.

6. Влить белое вино и дать ему прокипеть и немного испариться (примерно 1 минуту).

7. Добавить соль, перец.

8. Снять с огня.

9. Добавить масляную смесь и перемешать, пока соус станет кремовым и глянцевым.

10. Подавать сразу, щедро полив соусом.

