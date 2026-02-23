Как вкусно приготовить креветки на сковородке: добавьте нежный соус
Креветки – достаточно неприхотливые морепродукты. Их можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Добавьте нежный соус на основе масла с чесноком – получится очень эффектное блюдо для праздничного стола или на каждый день.
Идея приготовления сочных креветок в соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- креветки – 500 г
- масло (комнатной температуры) – 50 г
- чеснок – 1 зубчик
- кинза (измельченная) – 1 ст.л.
- петрушка (измельченная) – 1-2 ст.л.
- чили – 1/2 шт. (по вкусу);
- паприка – 1 ст.л.
- цедра лайма – 1 ч.л.
- сок 1 лайма – по вкусу
- белое сухое вино – 100 мл.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. В миске смешать масло, чеснок, кинзу, петрушку, чили, паприку, цедру лайма и сок лайма.
2. Посолить, поперчить.
3. Хорошо перемешать до однородной массы.
4. Разогреть сковородку с оливковым маслом на сильном огне.
5. Обжарить креветки 2-3 минуты.
6. Влить белое вино и дать ему прокипеть и немного испариться (примерно 1 минуту).
7. Добавить соль, перец.
8. Снять с огня.
9. Добавить масляную смесь и перемешать, пока соус станет кремовым и глянцевым.
10. Подавать сразу, щедро полив соусом.
