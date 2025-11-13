Как вкусно приготовить куриное филе к макаронам на ужин: рецепт по-новому
Куриное филе – универсальный продукт, который можно приготовить сотнями способов. Но если хочется сделать что-то простое, сытное и одновременно особенное, попробуйте этот вариант – запеченное куриное филе с томатным соусом и сыром, которое прекрасно сочетается с макаронами. Блюдо готовится быстро, выглядит аппетитно, а вкус напоминает ресторанную пасту. Это идеальный ужин для всей семьи, когда хочется чего-то домашнего, но не банального.
Идея приготовления сочного куриного филе к макаронам на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 больших куска (примерно 700 г)
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 70 г
- мука – 30 г
- сыр пармезан – 50 г
- сыр моцарелла – 70 г
- оливковое масло – 15 г
- помидорное пюре – 200 г
- чеснок, соль, перец, итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте курицу.Куриное филе можно слегка отбить или раскатать скалкой – так оно равномерно пропечется и станет нежным.
2. В миске смешайте панировочные сухари, тертый пармезан, соль, перец и немного итальянских трав.
3. Сначала окуните его в муку, затем во взбитое яйцо, а далее в смесь сухарей и сыра.
4. Выложите на пергамент и запекайте в духовке при 180°C около 20 минут.
5. В сотейнике разогрейте оливковое масло, добавьте помидорное пюре, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы.
6. Варите соус 5-7 минут на среднем огне, помешивая.
7. Достаньте филе из духовки, полейте его горячим соусом, посыпьте тертой моцареллой и пармезаном.
8. Верните в духовку еще на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
9. Пока филе запекается, отварите любимые спагетти или пасту. Выложите на тарелку, добавьте кусочек сочного куриного филе и немного соуса.
