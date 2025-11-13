Куриное филе – универсальный продукт, который можно приготовить сотнями способов. Но если хочется сделать что-то простое, сытное и одновременно особенное, попробуйте этот вариант – запеченное куриное филе с томатным соусом и сыром, которое прекрасно сочетается с макаронами. Блюдо готовится быстро, выглядит аппетитно, а вкус напоминает ресторанную пасту. Это идеальный ужин для всей семьи, когда хочется чего-то домашнего, но не банального.

Идея приготовления сочного куриного филе к макаронам на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 больших куска (примерно 700 г)

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 70 г

мука – 30 г

сыр пармезан – 50 г

сыр моцарелла – 70 г

оливковое масло – 15 г

помидорное пюре – 200 г

чеснок, соль, перец, итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте курицу.Куриное филе можно слегка отбить или раскатать скалкой – так оно равномерно пропечется и станет нежным.

2. В миске смешайте панировочные сухари, тертый пармезан, соль, перец и немного итальянских трав.

3. Сначала окуните его в муку, затем во взбитое яйцо, а далее в смесь сухарей и сыра.

4. Выложите на пергамент и запекайте в духовке при 180°C около 20 минут.

5. В сотейнике разогрейте оливковое масло, добавьте помидорное пюре, измельченный чеснок, соль, перец и итальянские травы.

6. Варите соус 5-7 минут на среднем огне, помешивая.

7. Достаньте филе из духовки, полейте его горячим соусом, посыпьте тертой моцареллой и пармезаном.

8. Верните в духовку еще на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

9. Пока филе запекается, отварите любимые спагетти или пасту. Выложите на тарелку, добавьте кусочек сочного куриного филе и немного соуса.

