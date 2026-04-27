Готовить сочное куриное филе на обед значительно проще, чем кажется. Достаточно правильно соединить базовые ингредиенты и соблюсти несколько простых шагов. Такой вариант подойдет как для быстрого семейного обеда, так и для сытного ужина. Блюдо получается ароматным, нежным и очень аппетитным. А главное – не требует много времени и сложных продуктов.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 грудки

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

мука – 2-3 ст.л.

сливочное масло – 30 г

соевый соус – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовьте куриное филе: промойте его и обсушите бумажными полотенцами.

2. Сделайте неглубокие надрезы сверху – это поможет мясу лучше пропитаться специями и соусом. Посолите и поперчите с обеих сторон.

3. Обваляйте каждый кусок в муке тонким слоем. Это создаст легкую корочку во время жарки и сохранит сочность внутри.

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выложите филе и обжарьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Не спешите переворачивать мясо – дайте ему хорошо подрумяниться.

5. Добавьте сливочное масло и дождитесь, пока оно растопится. После этого влейте соевый соус, добавьте мед и лимонный сок. Аккуратно перемешайте, чтобы соус стал однородным.

6. Переверните филе несколько раз в соусе, чтобы оно равномерно покрылось. Уменьшите огонь и тушите еще 3-5 минут, пока соус немного загустеет. Именно на этом этапе мясо становится особенно нежным и сочным.

