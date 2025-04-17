Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

Жареное куриное филе – универсальное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Это будет очень уместно для обеда, когда есть мало времени, чтобы стоять на кухне.

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Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Для того, чтобы мясо было мягким и сочным, добавьте сверху много сыра, а также сметану или майонез.

Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • сметана или майонез – 3 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • твердый сыр – 150 г
  • соль, перец, приправа к курице – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

1. Филе разрезать так, чтобы получился один сплошной пласт.

2. Отбить, посолить, поперчить с обеих сторон.

Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

3. На одну сторону еще добавить приправу к курице.

4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить филе.

Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

5. Жарить с одной стороны 5 минут на маленьком огне.

6. Затем перевернуть на другую сторону, смазать сметаной с чесноком.

Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

7. Посыпать натертым твердым сыром,

8. Накрыть крышкой и жарить 8-10 минут.

Как вкусно приготовить куриное филе на обед: простой рецепт за 15 минут

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