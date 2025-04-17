Жареное куриное филе – универсальное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Это будет очень уместно для обеда, когда есть мало времени, чтобы стоять на кухне.

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Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Для того, чтобы мясо было мягким и сочным, добавьте сверху много сыра, а также сметану или майонез.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

сметана или майонез – 3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

твердый сыр – 150 г

соль, перец, приправа к курице – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе разрезать так, чтобы получился один сплошной пласт.

2. Отбить, посолить, поперчить с обеих сторон.

3. На одну сторону еще добавить приправу к курице.

4. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить филе.

5. Жарить с одной стороны 5 минут на маленьком огне.

6. Затем перевернуть на другую сторону, смазать сметаной с чесноком.

7. Посыпать натертым твердым сыром,

8. Накрыть крышкой и жарить 8-10 минут.

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