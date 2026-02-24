Как вкусно приготовить куриное филе на сковородке: идеальное дополнение к любому гарниру

Даже просто на сковородке можно приготовить сочное куриное филе. Соедините мясо с разнообразными овощами, и протушите все вместе. Такое филе прекрасно дополнит вкус куриного филе или другого любимого гарнира.

Идея приготовления сочного куриного филе на сковородке опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. (400-500 г)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 большая
  • болгарский перец – 1 шт. (не обязательно)
  • масло для жарки
  • соль (добавлять очень мало, потому что соевый соус очень соленый)
  • кукурузный крахмал – 0,5 ст.л.
  • соевый соус – 100 мл.
  • вода – 50 мл.
  • сахар – 1 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л. (с горкой)
  • лимонный ик – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать тонкой полоской и слегка обжарить на растительном масле, тогда добавить морковь, лук, щепотку соли и тушить под крышкой 10 минут или пока овощи будут полу готовы.

2. Добавить болгарский перец.

3. Тушить еще несколько минут.

4. Когда вочи почти готовы, просеять крозмаль, перемешать.

5. Добавить соевый соус, воду, сахар, томатную пасту, лимонный сок.

6. Перемешать и довести до кипения на малом огне без крышки.

7. В конце добавить чеснок.

8. Густоту соуса можно регулировать, добавив немного воды или крахмала.

