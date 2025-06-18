Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

Для того, чтобы куриное филе было сочным, протушите его вместе с сезонным кабачком. Всего за 20 минут у вас получится очень вкусное дополнение к любому гарниру на обед. К тому же, рецепт простой и бюджетный.

Идея приготовления сочного куриного филе к каше на обед опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Особенно вкусно подать с гречкой.

Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

Ингредиенты:

  • филе курицы
  • кабачок
  • перец болгарский
  • шампиньоны грибы
  • лук
  • сливки 10% или 20%
  • сыр плавленый
  • зелень, соль, перец

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

1. Обжарить куриное филе до готовности.

2. Отдельно обжарить лук, кабачок, грибы и болгарский перец до мягкости.

Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

3. Добавить курицу к овощам, перемешать.

Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

4. Влить сливки.

5. Добавить плавленый сыр.

Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут

6. Готовим до расплавления сыра еще несколько минут.

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