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Как вкусно приготовить куриное филе с кабачками: вариант сытного обеда за 20 минут
Для того, чтобы куриное филе было сочным, протушите его вместе с сезонным кабачком. Всего за 20 минут у вас получится очень вкусное дополнение к любому гарниру на обед. К тому же, рецепт простой и бюджетный.
Идея приготовления сочного куриного филе к каше на обед опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Особенно вкусно подать с гречкой.
Ингредиенты:
- филе курицы
- кабачок
- перец болгарский
- шампиньоны грибы
- лук
- сливки 10% или 20%
- сыр плавленый
- зелень, соль, перец
Способ приготовления:
1. Обжарить куриное филе до готовности.
2. Отдельно обжарить лук, кабачок, грибы и болгарский перец до мягкости.
3. Добавить курицу к овощам, перемешать.
4. Влить сливки.
5. Добавить плавленый сыр.
6. Готовим до расплавления сыра еще несколько минут.
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