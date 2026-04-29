Куриное филе с картофелем в духовке – это простой вариант ужина, который всегда выручает. Блюдо готовится без сложных шагов и не требует дорогих продуктов. Все запекается вместе, поэтому получается сочно и ароматно. Такой рецепт удобно готовить для всей семьи. Главное – правильно замариновать мясо и добавить специи.

Идея приготовления филе с картофелем в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500-600 г

картофель – 600-800 г

морковь – 1-2 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

кукуруза – 100 г

сметана – 1 ст.л.

масло – 1-2 ст.л.

горчица – 1/2 ч.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

паприка – по вкусу

черный перец – по вкусу

хлопья чили – по желанию

тимьян – по вкусу

соль – по вкусу

сыр твердый – 80-100 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте куриное филе: выложите его в миску.

2. Отдельно смешайте горчицу, соевый соус, масло, паприку, черный перец, тимьян, хлопья чили и соль.

3. Полученным маринадом тщательно натрите мясо и оставьте примерно на один час, чтобы оно хорошо пропиталось специями.

4. Тем временем подготовьте овощи. Картофель, морковь, лук и чеснок нарежьте удобными кусочками.

5. Добавьте кукурузу, немного соли, специи, сметану и небольшое количество масла. Все хорошо перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

6. В форму для запекания выложите подготовленные овощи ровным слоем. Сверху разложите замаринованное куриное филе.

7. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте при температуре 180 градусов примерно 50 минут. За это время мясо приготовится, а овощи станут мягкими и ароматными.

8. В конце приготовления достаньте блюдо, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на несколько минут, чтобы образовалась румяная корочка.

