Как вкусно приготовить куриную печень с яблоком: делимся простым рецептом

Рецепт печени

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных котлет, а также салатов, паштетов, закусок. Еще ее можно сварить и пожарить с луком и яблоками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с яблоком и коньяком.

Ингредиенты:

  • Мука — 100 г
  • Мускатный орех молотый — 1/2 чайной ложки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Печень куриная или индюшачья — 500 г
  • Коньяк — 2 ст.л
  • Яблоки зеленые твердые — 2-3 шт
  • Синий лук — 2 шт
  • Коричневый сахар — 2 ст. л
  • Масло — 50 г
Способ приготовления:

1. В миску с мукой добавьте мускатный орех, соль и перец в перемешайте.

2. Зачищенную печень от пленок обваляйте в муке и обжарьте на сковородке до румяной корочки. Главное не пережарить. Печень должна оставаться розовой в середине. Влейте коньяк к печени и готовьте еще 2 минуты. 

3. Нарежьте яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части, выложите их в сковороду, добавьте коричневый сахар и масло, и карамелизуйте до золотистого цвета. Соедините яблоки и лук с печенью и готовьте еще несколько минут. 

Подавайте блюдо горячим! 

