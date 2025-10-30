Как вкусно приготовить куриную печень с яблоком: делимся простым рецептом
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных котлет, а также салатов, паштетов, закусок. Еще ее можно сварить и пожарить с луком и яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с яблоком и коньяком.
Ингредиенты:
- Мука — 100 г
- Мускатный орех молотый — 1/2 чайной ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Печень куриная или индюшачья — 500 г
- Коньяк — 2 ст.л
- Яблоки зеленые твердые — 2-3 шт
- Синий лук — 2 шт
- Коричневый сахар — 2 ст. л
- Масло — 50 г
- Масло
Способ приготовления:
1. В миску с мукой добавьте мускатный орех, соль и перец в перемешайте.
2. Зачищенную печень от пленок обваляйте в муке и обжарьте на сковородке до румяной корочки. Главное не пережарить. Печень должна оставаться розовой в середине. Влейте коньяк к печени и готовьте еще 2 минуты.
3. Нарежьте яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части, выложите их в сковороду, добавьте коричневый сахар и масло, и карамелизуйте до золотистого цвета. Соедините яблоки и лук с печенью и готовьте еще несколько минут.
Подавайте блюдо горячим!
