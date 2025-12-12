Как вкусно приготовить куриные бедра на обед: мясо получится очень сочным

Как вкусно приготовить куриные бедра на обед: мясо получится очень сочным

Куриные бедра идеально подходят для обеда. Их можно очень вкусно запечь в духовке. А для того, чтобы мясо было сочным, добавьте апельсины.

Идея приготовления сочных куриных бедер в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • бедра – 1 кг.
  • апельсин – 3 шт.
  • лимон – 1/4
  • соевый соус – 150 мл.
  • горчица – 1 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Сок одного апельсина, сок 1/4 лимона, соевый соус, мед, горчицу и перец с чесноком объединить – это маринад.

2. На дно формы выложить кольца апельсинов.

3. Положить туда бедра и залить все маринадом.

4. Накрыть пищевой пленкой.

5. Поставить в холодильник на 2-3 часа мариноваться.

6. Через 2-3 часа достать и поставить в предварительно разогретую до 210° духовку на 40-50 минут (до румяной корочки).

