Как вкусно приготовить куриные бедра на обед: мясо получится очень сочным
Куриные бедра идеально подходят для обеда. Их можно очень вкусно запечь в духовке. А для того, чтобы мясо было сочным, добавьте апельсины.
Идея приготовления сочных куриных бедер в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.
Ингредиенты:
- бедра – 1 кг.
- апельсин – 3 шт.
- лимон – 1/4
- соевый соус – 150 мл.
- горчица – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Сок одного апельсина, сок 1/4 лимона, соевый соус, мед, горчицу и перец с чесноком объединить – это маринад.
2. На дно формы выложить кольца апельсинов.
3. Положить туда бедра и залить все маринадом.
4. Накрыть пищевой пленкой.
5. Поставить в холодильник на 2-3 часа мариноваться.
6. Через 2-3 часа достать и поставить в предварительно разогретую до 210° духовку на 40-50 минут (до румяной корочки).
