Куриные бедра идеально подходят для обеда. Их можно очень вкусно запечь в духовке. А для того, чтобы мясо было сочным, добавьте апельсины.

Идея приготовления сочных куриных бедер в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.

Ингредиенты:

бедра – 1 кг.

апельсин – 3 шт.

лимон – 1/4

соевый соус – 150 мл.

горчица – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Сок одного апельсина, сок 1/4 лимона, соевый соус, мед, горчицу и перец с чесноком объединить – это маринад.

2. На дно формы выложить кольца апельсинов.

3. Положить туда бедра и залить все маринадом.

4. Накрыть пищевой пленкой.

5. Поставить в холодильник на 2-3 часа мариноваться.

6. Через 2-3 часа достать и поставить в предварительно разогретую до 210° духовку на 40-50 минут (до румяной корочки).

