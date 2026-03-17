Как вкусно приготовить куриные крылья на обед: рецепт на сковородке
Куриные крылья – универсальное мясо, которое быстро готовится и получается очень сочным. Оно идеально подходит на обед. Особенно, если добавить пикантный соус.
Идея приготовления пикатных куриных крыльев на обед опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 400-500 г
- соль/сушеная паприка – по 0,5 ч.л.
- 1 ст.л. масла
- чеснок – 3 зубчика
- соевый соус – 100 мл. + 50 мл. воды
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Подготовить куриные крылышки, замариновать с солью, паприкой и маслом.
2. Обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки.
3. Вынуть крылышки и на этой же сковородке добавить мелко нарезанный чеснок, сразу соевый соус, довести до кипения на малом огне, чтобы едва булькало.
4. Просеять кукурузный крахмал, перемешать и добавить мед.
5. Вернуть готовые куриные крылышки, тушить на малом огне, пока соус не загустеет.
6. Для подачи можно посыпать кунжутом или зеленым луком.
