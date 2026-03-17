Куриные крылья – универсальное мясо, которое быстро готовится и получается очень сочным. Оно идеально подходит на обед. Особенно, если добавить пикантный соус.

Идея приготовления пикатных куриных крыльев на обед опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 400-500 г

соль/сушеная паприка – по 0,5 ч.л.

1 ст.л. масла

чеснок – 3 зубчика

соевый соус – 100 мл. + 50 мл. воды

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовить куриные крылышки, замариновать с солью, паприкой и маслом.

2. Обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки.

3. Вынуть крылышки и на этой же сковородке добавить мелко нарезанный чеснок, сразу соевый соус, довести до кипения на малом огне, чтобы едва булькало.

4. Просеять кукурузный крахмал, перемешать и добавить мед.

5. Вернуть готовые куриные крылышки, тушить на малом огне, пока соус не загустеет.

6. Для подачи можно посыпать кунжутом или зеленым луком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: