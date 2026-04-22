Курица с рисом в духовке – простое блюдо, которое выручает, когда нужно быстро приготовить обед или ужин. Для рецепта нужны доступные ингредиенты, а весь процесс занимает минимум времени. Достаточно выложить продукты в форму и отправить в духовку. В результате получается сытное и ароматное блюдо для всей семьи. Такой вариант особенно удобен для будней.

Идея приготовления курицы с рисом в духовке опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

куриное філе бедра або голені – 700 г

рис (промытый или пропаренный) – 1 стакан

замороженные овощи (любые) – 300 г

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 2 ст.л.

паприка – 1 ч.л.

куркума или специи для курицы – 1 ч.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

кипяток – 2 стакана

Способ приготовления:

1. На дно формы для запекания высыпьте промытый рис и равномерно распределите его. Сверху выложите замороженные овощи.

2. Курицу разложите поверх овощей. Добавьте мелко нарезанный чеснок, специи, соль, перец и полейте соевым соусом.

3. Залейте все ингредиенты кипятком. Вода должна покрывать рис, чтобы он хорошо приготовился и остался мягким.

4. Форму плотно накройте крышкой или фольгой и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов. Запекайте примерно 50-60 минут.

5. В конце приготовления снимите крышку или фольгу и оставьте блюдо в духовке еще на 5-10 минут, чтобы курица подрумянилась.

6. Курица с рисом в духовке готова к подаче. Блюдо получается сочным, ароматным и сытным. Такой рецепт станет удобным вариантом быстрого обеда или ужина для всей семьи.

