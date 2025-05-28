Один из вариантов питательного ужина – это рыба. Продукт можно потушить со свежими и сочными овощами на сковородке и подать с любимым гарниром. Воспользуйтесь следующим универсальным рецептом, чтобы получить беспроигрышный результат.

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Вкусным рецептом рыбы на ужин поделилась фудблогер Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Мясо будет очень мягким и нежным.

Ингредиенты:

сибас (или другая рыба) – 1 шт.

соль, перец

оливковое масло

масло – 40 г

розмарин - 1 веточка

чеснок – 3 зубца

лук – 2 шт небольших

перец сладкий - 1 шт.

бульон (вода) – 200 мл.

сливки – 3 ст.л.

орегано 1 ч.л.

сушеная петрушка – 1 ч.л.

сушеные помидоры – 1 ч.л.

помидоры черри – 8 шт. или 1 помидор средний;

свежая петрушка

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить и разобрать на филе.

2. Посолить, поперчить и пожарить на разогретом масле сначала шкуркой вниз, прижимая 2 минуты.

3. Добавить кусочек масла, веточку розмарина и перевернуть на другую сторону.

4. Пожарить еще 2 минуты, постоянно поливая маслом.

5. Убрать со сковородки.

6. Лук, перец и чеснок измельчить и жарить на той же сковороде до прозрачности лука.

7. Добавить бульон или воду и готовить 3-5 минут.

8. Добавляем специи, соль, перец.

9. В конце влить не холодные сливки, постоянно помешивая.

10. Нарезанные помидоры добавить к соусу.

11. Сразу вернуть рыбу в сковороду и готовить не более минуты.

12. Полить соусом, добавить свежую петрушку и убрать с огня.

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