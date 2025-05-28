Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом
Один из вариантов питательного ужина – это рыба. Продукт можно потушить со свежими и сочными овощами на сковородке и подать с любимым гарниром. Воспользуйтесь следующим универсальным рецептом, чтобы получить беспроигрышный результат.
Вкусным рецептом рыбы на ужин поделилась фудблогер Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Мясо будет очень мягким и нежным.
Ингредиенты:
- сибас (или другая рыба) – 1 шт.
- соль, перец
- оливковое масло
- масло – 40 г
- розмарин - 1 веточка
- чеснок – 3 зубца
- лук – 2 шт небольших
- перец сладкий - 1 шт.
- бульон (вода) – 200 мл.
- сливки – 3 ст.л.
- орегано 1 ч.л.
- сушеная петрушка – 1 ч.л.
- сушеные помидоры – 1 ч.л.
- помидоры черри – 8 шт. или 1 помидор средний;
- свежая петрушка
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить и разобрать на филе.
2. Посолить, поперчить и пожарить на разогретом масле сначала шкуркой вниз, прижимая 2 минуты.
3. Добавить кусочек масла, веточку розмарина и перевернуть на другую сторону.
4. Пожарить еще 2 минуты, постоянно поливая маслом.
5. Убрать со сковородки.
6. Лук, перец и чеснок измельчить и жарить на той же сковороде до прозрачности лука.
7. Добавить бульон или воду и готовить 3-5 минут.
8. Добавляем специи, соль, перец.
9. В конце влить не холодные сливки, постоянно помешивая.
10. Нарезанные помидоры добавить к соусу.
11. Сразу вернуть рыбу в сковороду и готовить не более минуты.
12. Полить соусом, добавить свежую петрушку и убрать с огня.
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