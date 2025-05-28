Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

Один из вариантов питательного ужина – это рыба. Продукт можно потушить со свежими и сочными овощами на сковородке и подать с любимым гарниром. Воспользуйтесь следующим универсальным рецептом, чтобы получить беспроигрышный результат.

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Вкусным рецептом рыбы на ужин поделилась фудблогер Ольга Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Мясо будет очень мягким и нежным.

Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

Ингредиенты:

  • сибас (или другая рыба) – 1 шт.
  • соль, перец
  • оливковое масло
  • масло – 40 г
  • розмарин - 1 веточка
  • чеснок – 3 зубца
  • лук – 2 шт небольших
  • перец сладкий - 1 шт.
  • бульон (вода) – 200 мл.
  • сливки – 3 ст.л.
  • орегано 1 ч.л.
  • сушеная петрушка – 1 ч.л.
  • сушеные помидоры – 1 ч.л.
  • помидоры черри – 8 шт. или 1 помидор средний;
  • свежая петрушка

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

1. Рыбу почистить и разобрать на филе.

2. Посолить, поперчить и пожарить на разогретом масле сначала шкуркой вниз, прижимая 2 минуты.

3. Добавить кусочек масла, веточку розмарина и перевернуть на другую сторону.

Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

4. Пожарить еще 2 минуты, постоянно поливая маслом.

5. Убрать со сковородки.

Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

6. Лук, перец и чеснок измельчить и жарить на той же сковороде до прозрачности лука.

7. Добавить бульон или воду и готовить 3-5 минут.

Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

8. Добавляем специи, соль, перец.

9. В конце влить не холодные сливки, постоянно помешивая.

Как вкусно приготовить любую рыбу на ужин: делимся универсальным рецептом

10. Нарезанные помидоры добавить к соусу.

11. Сразу вернуть рыбу в сковороду и готовить не более минуты.

12. Полить соусом, добавить свежую петрушку и убрать с огня.

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