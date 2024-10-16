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Как вкусно приготовить любую рыбу: рецепт полезного блюда для ужина
Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого. Лучше всего готовить рыбу в духовке, с овощами, зеленью, соусами, специями и лимоном. К тому же есть такое блюдо можно на ужин.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы в кляре, которая очень быстро готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- филе рыбы
- специи для рыбы
- мука
- яйца
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте филе рыбы, помойте и высушите.
2. Взбейте яйца с солью и специями. Обмокните каждый кусочек рыбы, далее в муку и обжарьте.
Подавайте с соусом!
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