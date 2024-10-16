Как вкусно приготовить любую рыбу: рецепт полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,4 т.
Рецепт рыбы

Рыба – очень ценный продукт, который должен быть в рационе каждого. Лучше всего готовить рыбу в духовке, с овощами, зеленью, соусами, специями и лимоном. К тому же есть такое блюдо можно на ужин.

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы в кляре, которая очень быстро готовится на сковороде. 

Филе рыбы

Ингредиенты:

  • филе рыбы 
  • специи для рыбы 
  • мука
  • яйца
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте филе рыбы, помойте и высушите.

Рыба со специями

2. Взбейте яйца с солью и специями. Обмокните каждый кусочек рыбы, далее в муку и обжарьте.

Кляр для рыбы

Подавайте с соусом!

Готовая рыба

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