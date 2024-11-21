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Как вкусно приготовить макароны с черри и сыром для ужина: рецепт очень сытного блюда
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное, и очень легкое блюдо для ужина, идеально для этого подойдут макароны. Они ко всему еще и отлично сочетаются со всеми овощами, сыром, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с беконом, крем-сыром, черри и шпинатом.
Ингредиенты:
- макароны
- крем-сыр
- бекон
- шпинат
- черри
- масло, сушеные травы
Способ приготовления:
1. Выложите в форму для запекания шпинат, бекон, черри и крем-сыр.
2. Готовьте 15 минут при 190 С.
3. Тем временем отварите макароны, добавьте в форму и перемешайте.
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