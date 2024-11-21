Как вкусно приготовить макароны с черри и сыром для ужина: рецепт очень сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Как вкусно приготовить макароны с черри и сыром для ужина: рецепт очень сытного блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное, и очень легкое блюдо для ужина, идеально для этого подойдут макароны. Они ко всему еще и отлично сочетаются со всеми овощами, сыром, специями. 

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Вкусное блюдо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с беконом, крем-сыром, черри и шпинатом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • макароны
  • крем-сыр
  • бекон
  • шпинат
  • черри
  • масло, сушеные травы

Способ приготовления:

1. Выложите в форму для запекания шпинат, бекон, черри и крем-сыр.

Ингредиенты для блюда

2. Готовьте 15 минут при 190 С.

Готовое блюдо

3. Тем временем отварите макароны, добавьте в форму и перемешайте.

Готовое блюдо

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