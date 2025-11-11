Минтай – одна из самых простых и полезных рыб, которую можно быстро приготовить дома. Если правильно сочетать ее с овощами, блюдо получается ароматным, нежным и сочным. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для ежедневного обеда, так и для легкого ужина. А главное – рыба сохраняет свой вкус и пользу, оставаясь мягкой даже после тушения.

Идея приготовления вкусной рыбы минтай с овощами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

минтай – 5-6 шт.

специи для рыбы – 1 ч.л.

соль – по вкусу

лимонный перец – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

лук – 2-3 шт.

масло – 2 ст.л.

помидоры – 2 большие

сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 5 зубчиков

мука – 1,5 ст.л.

масло сливочное – 100 г

томатная паста – 1 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

вода горячая – 300 мл.

зелень – по вкусу

крахмал – 1 ст.л. + 2 ст.л. воды (для загущения, по желанию)

Способ приготовления:

1. Почистите минтай, удалите черную пленку изнутри и нарежьте порционными кусочками.

2. Посолите, добавьте специи, лимонный перец и немного масла.

3. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы рыба промариновалась.

4. В миске смешайте сметану, томатную пасту и горячую воду. Посолите и добавьте специи по вкусу.

5. На сковороде разогрейте масло, слегка обжарьте измельченный лук и сладкий перец.

6. Добавьте муку, перемешайте, затем – нарезанные помидоры и чеснок.

7. Влейте подготовленную заправку и тушите примерно 7 минут.

8. Выложите кусочки минтая поверх овощей. На каждый кусочек положите небольшой кусок сливочного масла.

9. Накройте сковороду крышкой и тушите рыбу на слабом огне 15-20 минут.

10. Если соус кажется жидким, добавьте крахмал, разведенный в воде, и проварите еще 2-3 минуты до загустения.

