Как вкусно приготовить минтай с овощами: рыба сохранит всю свою пользу
Минтай – одна из самых простых и полезных рыб, которую можно быстро приготовить дома. Если правильно сочетать ее с овощами, блюдо получается ароматным, нежным и сочным. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как для ежедневного обеда, так и для легкого ужина. А главное – рыба сохраняет свой вкус и пользу, оставаясь мягкой даже после тушения.
Идея приготовления вкусной рыбы минтай с овощами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- минтай – 5-6 шт.
- специи для рыбы – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- лимонный перец – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- лук – 2-3 шт.
- масло – 2 ст.л.
- помидоры – 2 большие
- сладкий перец – 1 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- мука – 1,5 ст.л.
- масло сливочное – 100 г
- томатная паста – 1 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- вода горячая – 300 мл.
- зелень – по вкусу
- крахмал – 1 ст.л. + 2 ст.л. воды (для загущения, по желанию)
Способ приготовления:
1. Почистите минтай, удалите черную пленку изнутри и нарежьте порционными кусочками.
2. Посолите, добавьте специи, лимонный перец и немного масла.
3. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы рыба промариновалась.
4. В миске смешайте сметану, томатную пасту и горячую воду. Посолите и добавьте специи по вкусу.
5. На сковороде разогрейте масло, слегка обжарьте измельченный лук и сладкий перец.
6. Добавьте муку, перемешайте, затем – нарезанные помидоры и чеснок.
7. Влейте подготовленную заправку и тушите примерно 7 минут.
8. Выложите кусочки минтая поверх овощей. На каждый кусочек положите небольшой кусок сливочного масла.
9. Накройте сковороду крышкой и тушите рыбу на слабом огне 15-20 минут.
10. Если соус кажется жидким, добавьте крахмал, разведенный в воде, и проварите еще 2-3 минуты до загустения.
