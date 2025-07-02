Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: самый простой рецепт сытного блюда

Молодой картофель можно готовить не только в кастрюле, но проще всего – на сковороде. Для яркого вкуса добавляйте к картофелю специи, чеснок, сливочное масло.

Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, с маслом и паприкой, которая готовится в сковороде.

Ингредиенты: 

  • Молодой картофель – 1--1,5 кг;
  • Вода – 150 мл
  • Масло сливочное – 120 г
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Укроп измельченный
  • Чеснок – 2 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

Молодой картофель

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 мин в зависимости от размера картофеля).

Сколько готовить картофель

3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень!

Готовый картофель

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