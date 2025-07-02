Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: самый простой рецепт сытного блюда
Молодой картофель можно готовить не только в кастрюле, но проще всего – на сковороде. Для яркого вкуса добавляйте к картофелю специи, чеснок, сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, с маслом и паприкой, которая готовится в сковороде.
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 1--1,5 кг;
- Вода – 150 мл
- Масло сливочное – 120 г
- Паприка – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Укроп измельченный
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.
2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 мин в зависимости от размера картофеля).
3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень!
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