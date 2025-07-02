Молодой картофель можно готовить не только в кастрюле, но проще всего – на сковороде. Для яркого вкуса добавляйте к картофелю специи, чеснок, сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, с маслом и паприкой, которая готовится в сковороде.

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1--1,5 кг;

Вода – 150 мл

Масло сливочное – 120 г

Паприка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Укроп измельченный

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 мин в зависимости от размера картофеля).

3. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень!

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