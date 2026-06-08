Жареные молодые кабачки – это простое домашнее блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Благодаря минимальной обработке овощ сохраняет свой нежный вкус, а легкая обжарка придает ему аппетитную корочку. Особую роль в рецепте играет чесночный соус, который делает блюдо более насыщенным и ароматным.

Идея приготовления жареных кабачков с соусом опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

молодые кабачки – 2 шт.

мука – 150 г

соль – 1 ч.л.

масло – для жарки

майонез – 3 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте небольшими дольками или кружочками. Молодые овощи можно не очищать от кожуры, поскольку она мягкая и нежная.

2. В небольшой миске смешайте муку с солью. Каждый кусочек кабачка обваляйте в этой смеси, чтобы во время жарки образовалась легкая хрустящая корочка.

3. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите кабачки и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Важно не пережаривать, чтобы овощ остался нежным внутри.

4. Пока кабачки готовятся, сделайте соус. Для этого смешайте майонез, мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок и измельченный укроп.

5. Хорошо перемешайте до однородности.

6. Готовые кабачки подавайте теплыми вместе с чесночным соусом.

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