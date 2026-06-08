Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Жареные молодые кабачки – это простое домашнее блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Благодаря минимальной обработке овощ сохраняет свой нежный вкус, а легкая обжарка придает ему аппетитную корочку. Особую роль в рецепте играет чесночный соус, который делает блюдо более насыщенным и ароматным.
Идея приготовления жареных кабачков с соусом опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 2 шт.
- мука – 150 г
- соль – 1 ч.л.
- масло – для жарки
- майонез – 3 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте небольшими дольками или кружочками. Молодые овощи можно не очищать от кожуры, поскольку она мягкая и нежная.
2. В небольшой миске смешайте муку с солью. Каждый кусочек кабачка обваляйте в этой смеси, чтобы во время жарки образовалась легкая хрустящая корочка.
3. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите кабачки и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Важно не пережаривать, чтобы овощ остался нежным внутри.
4. Пока кабачки готовятся, сделайте соус. Для этого смешайте майонез, мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок и измельченный укроп.
5. Хорошо перемешайте до однородности.
6. Готовые кабачки подавайте теплыми вместе с чесночным соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: