Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
333
Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке
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Жареные молодые кабачки – это простое домашнее блюдо, которое не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления. Благодаря минимальной обработке овощ сохраняет свой нежный вкус, а легкая обжарка придает ему аппетитную корочку. Особую роль в рецепте играет чесночный соус, который делает блюдо более насыщенным и ароматным.

Идея приготовления жареных кабачков с соусом опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 2 шт.
  • мука – 150 г
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – для жарки
  • майонез – 3 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке

1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте небольшими дольками или кружочками. Молодые овощи можно не очищать от кожуры, поскольку она мягкая и нежная.

2. В небольшой миске смешайте муку с солью. Каждый кусочек кабачка обваляйте в этой смеси, чтобы во время жарки образовалась легкая хрустящая корочка.

Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке

3. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите кабачки и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Важно не пережаривать, чтобы овощ остался нежным внутри.

4. Пока кабачки готовятся, сделайте соус. Для этого смешайте майонез, мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок и измельченный укроп.

Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке

5. Хорошо перемешайте до однородности.

6. Готовые кабачки подавайте теплыми вместе с чесночным соусом.

Как вкусно приготовить молодые кабачки: рецепт на сковородке

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