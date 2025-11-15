Как вкусно приготовить морепродукты на сковородке: беспроигрышная идея, которая понравится всем
Морепродукты могут стать основой быстрого и очень вкусного ужина, если правильно их приготовить. Простой способ обжарить морской коктейль на сковородке позволяет сохранить нежность продуктов и подчеркнуть их естественный вкус. Такое блюдо не требует сложных ингредиентов, готовится всего за несколько минут и подходит как для будничного меню, так и для подачи гостям. Благодаря сливочной основе и специям блюдо получается ароматным, насыщенным и гармоничным.
Идея приготовления морепродуктов в сырном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр – 100 г
- микс морепродуктов – 500 г
- сливочное масло – 30 г
- лук – 1 шт.
- помидоры черри – 100 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- прованские травы – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. На сковородке растопите сливочное масло и добавьте мелко нарезанный лук.
2. Обжарьте его до мягкости.
3. Далее положите размороженный микс морепродуктов и готовьте на сильном огне несколько минут, регулярно помешивая, чтобы продукты прогрелись равномерно.
4. Когда морепродукты пустят сок и начнут слегка подрумяниваться, добавьте половинки помидоров черри и крем-сыр.
5. Перемешайте, чтобы ингредиенты соединились в сливочный соус.
6. Приправьте солью, перцем, копченой паприкой и прованскими травами.
7. На этом этапе добавьте измельченный чеснок.
8. Уменьшите огонь и тушите блюдо примерно 7-10 минут, пока соус не станет однородным и ароматным. По желанию посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и сразу подавайте к столу.
