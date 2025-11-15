Морепродукты могут стать основой быстрого и очень вкусного ужина, если правильно их приготовить. Простой способ обжарить морской коктейль на сковородке позволяет сохранить нежность продуктов и подчеркнуть их естественный вкус. Такое блюдо не требует сложных ингредиентов, готовится всего за несколько минут и подходит как для будничного меню, так и для подачи гостям. Благодаря сливочной основе и специям блюдо получается ароматным, насыщенным и гармоничным.

Идея приготовления морепродуктов в сырном соусе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр – 100 г

микс морепродуктов – 500 г

сливочное масло – 30 г

лук – 1 шт.

помидоры черри – 100 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль – по вкусу

перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

прованские травы – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. На сковородке растопите сливочное масло и добавьте мелко нарезанный лук.

2. Обжарьте его до мягкости.

3. Далее положите размороженный микс морепродуктов и готовьте на сильном огне несколько минут, регулярно помешивая, чтобы продукты прогрелись равномерно.

4. Когда морепродукты пустят сок и начнут слегка подрумяниваться, добавьте половинки помидоров черри и крем-сыр.

5. Перемешайте, чтобы ингредиенты соединились в сливочный соус.

6. Приправьте солью, перцем, копченой паприкой и прованскими травами.

7. На этом этапе добавьте измельченный чеснок.

8. Уменьшите огонь и тушите блюдо примерно 7-10 минут, пока соус не станет однородным и ароматным. По желанию посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и сразу подавайте к столу.

