Как вкусно приготовить мясо с овощами на обед: блюдо, которого хватит на всех
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Если вам нужно приготовить сытный обед для всей семьи без лишних хлопот, обратите внимание на этот рецепт запеченного блюда со свининой и овощами. Мясо запекается вместе с грибами, сладким перцем и луком, поэтому получается очень сочным и ароматным. Достаточно подготовить все ингредиенты, поставить форму в духовку и дождаться готовности. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофелем, кашами или свежими овощами.
Идея приготовления тушеного мяса с овощами на обед опубликована на странице cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- свиная шея – 1 кг.
- приправа к мясу или овощная приправа – по вкусу
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- шампиньоны – 500 г
- болгарский перец – 2 шт.
- репчатый лук – 2 шт.
- кетчуп – 1 упаковка (или примерно 250 г)
Способ приготовления:
1. Свинину нарежьте порционными кусками толщиной примерно как для отбивных.
2. Натрите мясо приправой с обеих сторон и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную небольшим количеством масла.
3. Шампиньоны нарежьте пластинками, болгарский перец – тонкими полосками, а лук – полукольцами или крупными дольками.
4. Выложите овощи ровным слоем поверх мяса.
5. Сверху обильно смажьте всё кетчупом, чтобы он покрыл овощи и частично мясо.
6. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов.
7. Через 10–15 минут, когда блюдо хорошо прогреется, накройте форму фольгой.
8. Продолжайте запекать ещё 1,5-2 часа. За это время свинина станет очень нежной, а овощи полностью приготовятся.
9. Перед подачей по желанию посыпьте блюдо свежей зеленью.
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