Самое бюджетное и вкусное домашнее блюдо – тушеная капуста. Готовить ее можно с овощами, специями, мясом, а для пикантного вкуса добавьте томатную пасту или кетчуп, чеснок тертый, специи, перец чили.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с филе, специями и томатной пастой.

Ингредиенты:

Капуста 1 средняя

Куриное филе или индюшиное филе.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Укроп – пучок

Масло для жарки

Соль, кориандр, тмин, хмели- сунелли.

Яблочный или бальзамический уксус – 1 ст.л.

Томатная паста – 3 ч.л. + 300 мл горячей воды(зависит от размера капусты)

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте филе до корочки.

2. Выкладываем нарезанную капусту, тушим 20 минут на среднем огне, помешивая каждые 3-5 мин. Она быстро уменьшится в объеме и пустит сок. Добавляем уксус, соль, кориандр, тмин, хмели-сунели и хорошо перемешиваем и еще тушим 2 минуты.

3. Заливаем томатной пастой, разведенной горячей водой. Увеличиваем огонь и готовим 15-20 минуты, пока вода испарится, постоянно помешивая. В самом конце добавляем зелень.

