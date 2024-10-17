Как вкусно приготовить печень без горечи и неприятного запаха: делимся советами и рецептом
Печень – один из самых вкусных и полезных продуктов, который богат витаминами, а именно А, В1, В2, В3, В6, В9 (фолаты), В12, C, D, а такжев ней есть холин, железо, медь, цинк, селен, фосфор и все незаменимые жирные и аминокислоты. Биодоступность витаминов и микроэлементов из печени очень высокая. Готовить ее можно по-разному: запекать, жарить, тушить, а также делать паштет, отбивные и салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной печени со сливами, специями и вином.
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- 100 г. вина(50 в лук/50 печень)
- тимьян
- печень(граммов 500-600)
- 1 ч.л. бальзамика
- сливы
Способ приготовления:
1. Пожарьте лук до золотистости с тимьяном и вином.
2. Печень отдельно также обжарьте, добавьте часть вина.
3. Выложите в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавьте тимян и накрываем сливами. Запекаем 30-40 минут при 180 градусах (в не разогретой духовке).
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