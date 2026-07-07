Куриная печень, приготовленная на сковороде, может получиться очень нежной, если правильно её приготовить. Особый вкус блюду придают обжаренные яблоки и лук, которые делают печень сочной и ароматной. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит для быстрого обеда или ужина. Подавать готовое блюдо можно с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Идея приготовления сочной печени с луком опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

лук репчатый – 2 шт.

яблоко – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

сливочное масло – 15 г

растительное масло – для обжаривания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень хорошо промойте, просушите бумажными полотенцами и, при необходимости, удалите пленки.

2. Обваляйте каждый кусочек печени в муке.

3. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте печень до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Переложите обжаренную печень на отдельную тарелку.

5. В ту же сковороду добавьте сливочное масло, нарезанный полукольцами лук и ломтики яблока.

6. Готовьте овощи и яблоки на среднем огне до мягкости и прозрачности лука.

7. Верните печень в сковороду, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

8. Накройте сковороду крышкой и тушите еще 5-7 минут, периодически помешивая.

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