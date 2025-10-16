Очень часто печень получается жесткой и даже резиновой. Но для того, чтобы этот продукт получился действительно вкусным, его нужно правильно приготовить. Для этого используйте сезонную сочную грушу, а также добавьте много лука.

Идея приготовления сочной куриной печени с грушей опубликована на странице фудблогера with anna. в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 700 г

лук – 2 шт.

груша – 2 шт.

масло сливочное для обжаривания

соль, хмели-сунели – по вкусу

сахар – 1 ст.л.

соевый соус – 2-3 ст.л. (по вкусу, можно заменить на воду)

мука для обвалки

Способ приготовления:

1. Печень помыть, обрезать лишнее.

2. Обвалять в муке и жарить на сливочном масле с обеих сторон несколько минут (до корочки).

3. Лук нарезать полукольцами и также отдельно поджарить до полуготовности.

4. Выложить к луку печень, посолить, добавить специи.

5. Перемешать и готовить несколько минут, за это время нарезать грушу.

6. На сковородку выложить сливочное масло, добавить грушу, сахар и готовить 2-3 минуты, чтобы груша закарамелизировалась.

7. К печени и луку добавить грушу, влить соевый соус или воду.

8. Тушить 2 минуты под крышкой и подавать.

