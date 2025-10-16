Как вкусно приготовить печень на сковородке: добавьте грушу и много лука
Очень часто печень получается жесткой и даже резиновой. Но для того, чтобы этот продукт получился действительно вкусным, его нужно правильно приготовить. Для этого используйте сезонную сочную грушу, а также добавьте много лука.
Идея приготовления сочной куриной печени с грушей опубликована на странице фудблогера with anna. в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 700 г
- лук – 2 шт.
- груша – 2 шт.
- масло сливочное для обжаривания
- соль, хмели-сунели – по вкусу
- сахар – 1 ст.л.
- соевый соус – 2-3 ст.л. (по вкусу, можно заменить на воду)
- мука для обвалки
Способ приготовления:
1. Печень помыть, обрезать лишнее.
2. Обвалять в муке и жарить на сливочном масле с обеих сторон несколько минут (до корочки).
3. Лук нарезать полукольцами и также отдельно поджарить до полуготовности.
4. Выложить к луку печень, посолить, добавить специи.
5. Перемешать и готовить несколько минут, за это время нарезать грушу.
6. На сковородку выложить сливочное масло, добавить грушу, сахар и готовить 2-3 минуты, чтобы груша закарамелизировалась.
7. К печени и луку добавить грушу, влить соевый соус или воду.
8. Тушить 2 минуты под крышкой и подавать.
