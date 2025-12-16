Как вкусно приготовить печень с луком: точно понравится всем
Печень – достаточно специфический продукт. Но на самом деле из него можно сделать настоящий кулинарный шедевр, если добавить несколько простых компонентов. Воспользуйтесь следующим рецептом и блюдо точно понравится всем.
Идея приготовления вкусной печени с луком опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- телячья печень – 500 г
- специи: приправа к грибам, перец черный молотый, чеснок сушеный от – по вкусу,
- мука – 100 г
- масло – 70-100 г
- лук – 2 шт.
- сахар – 1 ч.л.
- вода – 100 мл.
- коньяк – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень почистить от пленки и нарезать тонкими слайсами.
2. Щедро посыпать с двух сторон специями и отложить промариноваться на 30 минут.
3. В контейнер выложить муку и замаринованную печень и хорошо потрусить, чтобы каждый кусочек равномерно был запанирован.
4. На сковороде разогреть масло и обжарить каждый кусочек с двух сторон до золотистости.
5. Лук нарезать тонкими полукольцами, выложить на разогретую с маслом сковородку, и поджарить до мягкости.
6. Добавить сахар и поджарить, помешивая, на небольшом огне до золотистого цвета.
7. Выложить к луку поджаренную печень, долить воды, накрыть крышкой и протушить 10 мин.
8. Добавить коньяк, и подержать под крышкой еще 5 мин.
