Печень – достаточно специфический продукт. Но на самом деле из него можно сделать настоящий кулинарный шедевр, если добавить несколько простых компонентов. Воспользуйтесь следующим рецептом и блюдо точно понравится всем.

Идея приготовления вкусной печени с луком опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

телячья печень – 500 г

специи: приправа к грибам, перец черный молотый, чеснок сушеный от – по вкусу,

мука – 100 г

масло – 70-100 г

лук – 2 шт.

сахар – 1 ч.л.

вода – 100 мл.

коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень почистить от пленки и нарезать тонкими слайсами.

2. Щедро посыпать с двух сторон специями и отложить промариноваться на 30 минут.

3. В контейнер выложить муку и замаринованную печень и хорошо потрусить, чтобы каждый кусочек равномерно был запанирован.

4. На сковороде разогреть масло и обжарить каждый кусочек с двух сторон до золотистости.

5. Лук нарезать тонкими полукольцами, выложить на разогретую с маслом сковородку, и поджарить до мягкости.

6. Добавить сахар и поджарить, помешивая, на небольшом огне до золотистого цвета.

7. Выложить к луку поджаренную печень, долить воды, накрыть крышкой и протушить 10 мин.

8. Добавить коньяк, и подержать под крышкой еще 5 мин.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: