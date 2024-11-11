Булгур можно варить, а можно просто залить водой и оставить на 30 минут. Спустя это время крупа разбухнет. Подавать булгур можно с овощами, мясом, зеленью, сыром, вареными яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного булгура, с овощами и чесноком.

Ингредиенты:

булгур – 1 ст. объемом 250 мл

вода – 500 мл

баклажан – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 2-3 шт.

чеснок – 3 зуб.

оливковое масло – 75 мл

соль по вкусу

свежая зелень – несколько веточек для украшения.

Способ приготовления:

1. Булгур тщательно промойте под проточной водой. Переложите промытую крупу в глубокую посуду и залейте кипятком в соотношении 1:2. Добавьте соль по вкусу. Накройте посуду крышкой, оставьте булгур на 30 минут. За это время крупа набухнет и полностью приготовится.

2. Болгарский перец помоем, очистим от семян и порежем. Морковь помоем, очистим от кожуры и порежем четверть колечками. Очищенный от шелухи репчатый лук порежем на большие кусочки. Зубчики чеснока очистите от шелухи, помойте и порежьте тонкими слайсами.

3. Переложите измельченные овощи в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Периодически помешивая, пассируйте овощи до мягкости на медленном огне.

4. Баклажан помоем и порежем большим кубиком. Таким же способом измельчим кабачок. Если овощи молодые, кожуру очищать не нужно. Через 5 минут добавим к остальным овощам порезанный баклажан и кабачок. Перемешаем и продолжим обжаривать овощи вместе на медленном огне еще 10 минут. Добавьте к овощам свежие помидоры, изрезанные на дольки. Добавим соль, перемешаем и продолжим тушить овощи еще 5 минут.

5. Уберите овощи из огня, добавьте к ним готовый булгур. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Украсьте готовое блюдо свежей зеленью. Подойдет петрушка, кинза, укроп или базилик.

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