Как вкусно приготовить полезный булгур с овощами для ужина: варить крупу не нужно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт булгура

Булгур можно варить, а можно просто залить водой и оставить на 30 минут. Спустя это время крупа разбухнет. Подавать булгур можно с овощами, мясом, зеленью, сыром, вареными яйцами. 

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Вкусный салат из булгура

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного булгура, с овощами и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • булгур – 1 ст. объемом 250 мл
  • вода – 500 мл
  • баклажан – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры – 2-3 шт.
  • чеснок – 3 зуб. 
  • оливковое масло – 75 мл
  • соль по вкусу
  • свежая зелень – несколько веточек для украшения.

Способ приготовления: 

1. Булгур тщательно промойте под проточной водой. Переложите промытую крупу в глубокую посуду и залейте кипятком в соотношении 1:2. Добавьте соль по вкусу. Накройте посуду крышкой, оставьте булгур на 30 минут. За это время крупа набухнет и полностью приготовится.

Булгур для блюда

2. Болгарский перец помоем, очистим от семян и порежем. Морковь помоем, очистим от кожуры и порежем четверть колечками. Очищенный от шелухи репчатый лук порежем на большие кусочки. Зубчики чеснока очистите от шелухи, помойте и порежьте тонкими слайсами.

Свежие овощи для блюда

3. Переложите измельченные овощи в глубокую сковороду с разогретым оливковым маслом. Периодически помешивая, пассируйте овощи до мягкости на медленном огне.

Зажарка для булгура

4. Баклажан помоем и порежем большим кубиком. Таким же способом измельчим кабачок. Если овощи молодые, кожуру очищать не нужно. Через 5 минут добавим к остальным овощам порезанный баклажан и кабачок. Перемешаем и продолжим обжаривать овощи вместе на медленном огне еще 10 минут. Добавьте к овощам свежие помидоры, изрезанные на дольки. Добавим соль, перемешаем и продолжим тушить овощи еще 5 минут.

Жареные баклажаны

5. Уберите овощи из огня, добавьте к ним готовый булгур. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Украсьте готовое блюдо свежей зеленью. Подойдет петрушка, кинза, укроп или базилик.

Готовое блюдо

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