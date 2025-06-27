Как вкусно приготовить полезный хек с томатным соусом: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
18
Рецепт рыбы

Хек можно готовить как на сковороде, так и в духовке. Еще его можно очень вкусно тушить с овощами, соусами и готовить просто с луком.

Как вкусно приготовить хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного хека, с соусом чили и водой.

Как вкусно приготовить хек

Ингредиенты:

  • хек – 1,5 кг.
  • соль, перец
  • мука
  • лук – 2-3 шт.

Для маринада:

  • кетчуп "Чили" – 350 г
  • масло – 50 г
  • уксус – 50 г
  • вода – 150 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Помойте рыбу, отрежьте все лишнее, порежьте на куски.

Рыба жареная

2. Обваляйте рыбу в муке, обжарьте.

Рыба с луком

3. Смешайте кетчуп, уксус, воду, соль, специи, перемешайте.

Соус для блюда

4. Залейте рыбу соусом, тушите до готовности.

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты