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Как вкусно приготовить полезный хек с томатным соусом: самый простой рецепт
Хек можно готовить как на сковороде, так и в духовке. Еще его можно очень вкусно тушить с овощами, соусами и готовить просто с луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного хека, с соусом чили и водой.
Ингредиенты:
- хек – 1,5 кг.
- соль, перец
- мука
- лук – 2-3 шт.
Для маринада:
- кетчуп "Чили" – 350 г
- масло – 50 г
- уксус – 50 г
- вода – 150 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Помойте рыбу, отрежьте все лишнее, порежьте на куски.
2. Обваляйте рыбу в муке, обжарьте.
3. Смешайте кетчуп, уксус, воду, соль, специи, перемешайте.
4. Залейте рыбу соусом, тушите до готовности.
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