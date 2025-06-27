Хек можно готовить как на сковороде, так и в духовке. Еще его можно очень вкусно тушить с овощами, соусами и готовить просто с луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного хека, с соусом чили и водой.

Ингредиенты:

хек – 1,5 кг.

соль, перец

мука

лук – 2-3 шт.

Для маринада:

кетчуп "Чили" – 350 г

масло – 50 г

уксус – 50 г

вода – 150 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Помойте рыбу, отрежьте все лишнее, порежьте на куски.

2. Обваляйте рыбу в муке, обжарьте.

3. Смешайте кетчуп, уксус, воду, соль, специи, перемешайте.

4. Залейте рыбу соусом, тушите до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: