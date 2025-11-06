Как вкусно приготовить полезный хек в соусе: рецепт бюджетной рыбы для обеда и ужина

Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, сварить и приготовить из нее очень вкусный суп. А также рыбу можно приготовить в духовке с овощами и сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченной рыбы с соусом и зажаркой. 

Ингредиенты: 

  • 2 тушки минтая или хека
  • 1 крупный лук
  • 1 крупная морковь

Маринад: 

  • 100 г майонеза, 100 г сметаны, 50 г горчицы французской, 50 г соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 ч.л. копченой паприки, приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте на куски.

2. Маринад: смешайте все ингредиенты и замаринуйте рыбу.

3. Переложите на дно формы зажарку из лука и моркови, сверху рыбу в соусе. 

4. Готовьте в духовке при 200 С 30 минут под фольгой.

