Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно жарить, тушить, сварить и приготовить из нее очень вкусный суп. А также рыбу можно приготовить в духовке с овощами и сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченной рыбы с соусом и зажаркой.

Ингредиенты:

2 тушки минтая или хека

1 крупный лук

1 крупная морковь

Маринад:

100 г майонеза, 100 г сметаны, 50 г горчицы французской, 50 г соевого соуса, 3 зубчика чеснока, 1 ч.л. копченой паприки, приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте на куски.

2. Маринад: смешайте все ингредиенты и замаринуйте рыбу.

3. Переложите на дно формы зажарку из лука и моркови, сверху рыбу в соусе.

4. Готовьте в духовке при 200 С 30 минут под фольгой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: