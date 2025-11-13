Хек и минтай – очень полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно жарить, тушить, готовить котлеты, суп, юшку. Еще можно очень вкусно запечь в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной рыбы с овощами, специями и соусом.

Ингредиенты:

Минтай или хек 5-6 шт.

Специи для рыбы 1 ч.л

Соль по вкусу

Лимонный перец 1 ч.л

Паприка 1 ч.л

Лук 2-3 шт.

Масло 2 ст.л

Помидоры (крупных) 2 шт.

Сладкий перец 1 шт.

Чеснок 5 зуб.

Мука 1,5 ст.л

Масло 100 г

Томатная паста 1 ст.л

Сметана 2 ст.л

Вода горячая 300 мл

Зелень

Крахмал 1 ст. л + вода 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, на животике снять черную пленку. Нарезать порционными кусочками, посолить, добавить специи и масло. Смешать и оставить на 15 минут.

2. В отдельной миске смешать сметану, томатную пасту и воду. Довести до вкуса.

3. На сковороде слегка обжарить лук и перец. Добавить муку, все смешать. Добавить нарезанные помидоры и чеснок. Влить заправку и тушить 7 минут.

3. Выложить рыбу. На каждый кусочек выложить масло. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут. Если соус получился не густой, можно добавить крахмал с водой.

