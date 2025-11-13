Как вкусно приготовить полезный и бюджетный хек: рецепт блюда для тех, кто на диете
Хек и минтай – очень полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно жарить, тушить, готовить котлеты, суп, юшку. Еще можно очень вкусно запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной рыбы с овощами, специями и соусом.
Ингредиенты:
- Минтай или хек 5-6 шт.
- Специи для рыбы 1 ч.л
- Соль по вкусу
- Лимонный перец 1 ч.л
- Паприка 1 ч.л
- Лук 2-3 шт.
- Масло 2 ст.л
- Помидоры (крупных) 2 шт.
- Сладкий перец 1 шт.
- Чеснок 5 зуб.
- Мука 1,5 ст.л
- Масло 100 г
- Томатная паста 1 ст.л
- Сметана 2 ст.л
- Вода горячая 300 мл
- Зелень
- Крахмал 1 ст. л + вода 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, на животике снять черную пленку. Нарезать порционными кусочками, посолить, добавить специи и масло. Смешать и оставить на 15 минут.
2. В отдельной миске смешать сметану, томатную пасту и воду. Довести до вкуса.
3. На сковороде слегка обжарить лук и перец. Добавить муку, все смешать. Добавить нарезанные помидоры и чеснок. Влить заправку и тушить 7 минут.
3. Выложить рыбу. На каждый кусочек выложить масло. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут. Если соус получился не густой, можно добавить крахмал с водой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: