Как вкусно приготовить полезный и бюджетный хек: рецепт блюда для тех, кто на диете

Рецепт рыбы

Хек и минтай – очень полезная и при этом бюджетная рыба, которую можно жарить, тушить, готовить котлеты, суп, юшку. Еще можно очень вкусно запечь в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной рыбы с овощами, специями и соусом. 

Ингредиенты:

  • Минтай или хек 5-6 шт.
  • Специи для рыбы 1 ч.л
  • Соль по вкусу
  • Лимонный перец 1 ч.л
  • Паприка 1 ч.л
  • Лук 2-3 шт.
  • Масло 2 ст.л
  • Помидоры (крупных) 2 шт.
  • Сладкий перец 1 шт.
  • Чеснок 5 зуб. 
  • Мука 1,5 ст.л
  • Масло 100 г
  • Томатная паста 1 ст.л
  • Сметана 2 ст.л
  • Вода горячая 300 мл
  • Зелень
  • Крахмал 1 ст. л + вода 2 ст.л 

Способ приготовления: 

1. Рыбу почистить, на животике снять черную пленку. Нарезать порционными кусочками, посолить, добавить специи и масло. Смешать и оставить на 15 минут.

2. В отдельной миске смешать сметану, томатную пасту и воду. Довести до вкуса.

3. На сковороде слегка обжарить лук и перец. Добавить муку, все смешать. Добавить нарезанные помидоры и чеснок. Влить заправку и тушить 7 минут. 

3. Выложить рыбу. На каждый кусочек выложить масло. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут. Если соус получился не густой, можно добавить крахмал с водой.

