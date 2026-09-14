Как вкусно приготовить ребрышки в духовке: простой рецепт на ужин

Свиные ребрышки хорошо подходят для ужина, когда хочется приготовить мясо с насыщенным вкусом без сложных ингредиентов. Их можно предварительно замариновать в специях, а в конце добавить простую глазурь из меда и кетчупа. После запекания мясо получается ароматным, а сверху образуется румяная корочка.

Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1 кг.

растительное масло – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

Для глазури:

кетчуп – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свиные ребра нужно промыть и удалить пленку с внутренней стороны. Затем мясо обсушить и натереть солью, черным перцем и копченой паприкой.

2. Добавить растительное масло и хорошо распределить его по всей поверхности ребер. Оставить мясо примерно на 1 час, чтобы оно пропиталось специями.

3. После маринования завернуть ребра сначала в пергамент, а затем в фольгу. Переложить на противень и поставить в разогретую духовку. Запекать примерно 1,5 часа. Тем временем приготовить глазурь. Для этого смешать кетчуп с медом до однородной консистенции.

4. Через 1,5 часа достать ребрышки из духовки и осторожно развернуть. Смазать мясо медово-томатной глазурью со всех сторон.

5. Вернуть ребрышки в духовку ещё примерно на 15 минут. За это время соус запечётся, а поверхность мяса станет румяной и блестящей.

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