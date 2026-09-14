Как вкусно приготовить ребрышки в духовке: простой рецепт на ужин
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Свиные ребрышки хорошо подходят для ужина, когда хочется приготовить мясо с насыщенным вкусом без сложных ингредиентов. Их можно предварительно замариновать в специях, а в конце добавить простую глазурь из меда и кетчупа. После запекания мясо получается ароматным, а сверху образуется румяная корочка.
Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные ребра – 1 кг.
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
Для глазури:
- кетчуп – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свиные ребра нужно промыть и удалить пленку с внутренней стороны. Затем мясо обсушить и натереть солью, черным перцем и копченой паприкой.
2. Добавить растительное масло и хорошо распределить его по всей поверхности ребер. Оставить мясо примерно на 1 час, чтобы оно пропиталось специями.
3. После маринования завернуть ребра сначала в пергамент, а затем в фольгу. Переложить на противень и поставить в разогретую духовку. Запекать примерно 1,5 часа. Тем временем приготовить глазурь. Для этого смешать кетчуп с медом до однородной консистенции.
4. Через 1,5 часа достать ребрышки из духовки и осторожно развернуть. Смазать мясо медово-томатной глазурью со всех сторон.
5. Вернуть ребрышки в духовку ещё примерно на 15 минут. За это время соус запечётся, а поверхность мяса станет румяной и блестящей.
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