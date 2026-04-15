Как вкусно приготовить рис на сковородке: рецепт сытного обеда
Рис – один из самых универсальных продуктов, из которого можно быстро приготовить полноценный обед. Особенно популярны рецепты на сковородке, ведь они не требуют сложной техники и позволяют совместить все ингредиенты в одном блюде. Добавив курицу и овощи, можно получить сытный и сбалансированный вариант для ежедневного меню. Такой рецепт выручит, когда нужно быстро накормить семью.
Идея приготовления сытного риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- грибы – 200-250 г
- болгарский перец – 1/2 шт.
- томатная паста – 70 г
- чеснок – 2 зубчика
- сахар – 1 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- соевый соус – 150 мл.
- вода – 200 мл.
- рис отварной – 300 г
- масло – для жарки
- зеленый лук – для подачи
Способ приготовления:
1. Обжарить куриное филе на растительном масле в течение 5-10 минут, нарезав его небольшими кусочками.
2. Добавить нарезанные морковь и лук, посолить и тушить под крышкой до полуготовности овощей.
3. Добавить грибы, а через несколько минут – болгарский перец, продолжить готовку до мягкости ингредиентов.
4. Влить воду и соевый соус, добавить измельченный чеснок и сахар, довести до кипения на малом огне.
5. Добавить кукурузный крахмал, тщательно перемешать до легкой густоты соуса.
6. Добавить томатную пасту, перемешать до однородности.
7. Добавить отваренный рис и тушить еще до 5 минут, чтобы он хорошо пропитался соусом.
8. Подать блюдо, посыпав зеленым луком.
