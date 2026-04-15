Рис – один из самых универсальных продуктов, из которого можно быстро приготовить полноценный обед. Особенно популярны рецепты на сковородке, ведь они не требуют сложной техники и позволяют совместить все ингредиенты в одном блюде. Добавив курицу и овощи, можно получить сытный и сбалансированный вариант для ежедневного меню. Такой рецепт выручит, когда нужно быстро накормить семью.

Идея приготовления сытного риса с курицей и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

грибы – 200-250 г

болгарский перец – 1/2 шт.

томатная паста – 70 г

чеснок – 2 зубчика

сахар – 1 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

соевый соус – 150 мл.

вода – 200 мл.

рис отварной – 300 г

масло – для жарки

зеленый лук – для подачи

Способ приготовления:

1. Обжарить куриное филе на растительном масле в течение 5-10 минут, нарезав его небольшими кусочками.

2. Добавить нарезанные морковь и лук, посолить и тушить под крышкой до полуготовности овощей.

3. Добавить грибы, а через несколько минут – болгарский перец, продолжить готовку до мягкости ингредиентов.

4. Влить воду и соевый соус, добавить измельченный чеснок и сахар, довести до кипения на малом огне.

5. Добавить кукурузный крахмал, тщательно перемешать до легкой густоты соуса.

6. Добавить томатную пасту, перемешать до однородности.

7. Добавить отваренный рис и тушить еще до 5 минут, чтобы он хорошо пропитался соусом.

8. Подать блюдо, посыпав зеленым луком.

