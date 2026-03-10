Рис прекрасно сочетается с курицей, поэтому эти ингредиенты можно вкусно приготовить на сковородке. Также добавьте овощи. Блюдо подойдет на любой случай.

Идея приготовления сочного куриного филе с рисом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

соль

специи

смесь замороженных овощей – 400 г

рис – 2/3 стакана (в сухом виде)

Способ приготовления:

1. Обжарить курицу до румяности.

2. Добавить специи и соль.

3. Всыпать смесь замороженных овощей.

4. Готовить их до мягкости на среднем огне, периодически помешивая.

5. Параллельно отварить рис.

6. Добавить его к овощам и курице, перемешать.

