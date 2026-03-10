Все рецепты
Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина
Рис прекрасно сочетается с курицей, поэтому эти ингредиенты можно вкусно приготовить на сковородке. Также добавьте овощи. Блюдо подойдет на любой случай.
Идея приготовления сочного куриного филе с рисом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- соль
- специи
- смесь замороженных овощей – 400 г
- рис – 2/3 стакана (в сухом виде)
Способ приготовления:
1. Обжарить курицу до румяности.
2. Добавить специи и соль.
3. Всыпать смесь замороженных овощей.
4. Готовить их до мягкости на среднем огне, периодически помешивая.
5. Параллельно отварить рис.
6. Добавить его к овощам и курице, перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: