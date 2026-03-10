Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
300
Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

Рис прекрасно сочетается с курицей, поэтому эти ингредиенты можно вкусно приготовить на сковородке. Также добавьте овощи. Блюдо подойдет на любой случай.

Идея приготовления сочного куриного филе с рисом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • соль
  • специи
  • смесь замороженных овощей – 400 г
  • рис – 2/3 стакана (в сухом виде)

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

1. Обжарить курицу до румяности.

2. Добавить специи и соль.

Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

3. Всыпать смесь замороженных овощей.

4. Готовить их до мягкости на среднем огне, периодически помешивая.

Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

5. Параллельно отварить рис.

6. Добавить его к овощам и курице, перемешать.

Как вкусно приготовить рис с курицей на сковородке: идеальный вариант для обеда или ужина

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты