Как вкусно приготовить рис с курицей на ужин: значительно проще привычного плова
Вместо классического плова на ужин можно приготовить сочный рис с курицей и овощами. Блюдо получится достаточно питательное и совсем нежирное. Такой рецепт точно не займет у вас много времени.
Идея приготовления риса с овощами и курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- филе курицы или индейки – 300 г
- вареный рис – 500 г
- кукуруза – 150 г
- лук – 120 г
- сладкий перец – 120 г
- морковь – 120 г
- зеленый лук – 50 г
- соевый соус – 30 г
- соль, перец, сушеный чеснок
- масло для жарки – 15 г
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарьте лук и морковь 5 минут.
2. Добавить мелко нарезанное филе, соль, перец, сушеный чеснок.
3. Перемешивая, жарить 7 минут.
4. Добавить перец.
5. Перемешивая, жарить еще 5-6 минут. Выключить огонь.
6. Положить отваренный рис, кукурузу,, зеленый лук.
7. Влить немного соевого соуса. Вымешать.
