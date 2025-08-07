Вместо классического плова на ужин можно приготовить сочный рис с курицей и овощами. Блюдо получится достаточно питательное и совсем нежирное. Такой рецепт точно не займет у вас много времени.

Идея приготовления риса с овощами и курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

филе курицы или индейки – 300 г

вареный рис – 500 г

кукуруза – 150 г

лук – 120 г

сладкий перец – 120 г

морковь – 120 г

зеленый лук – 50 г

соевый соус – 30 г

соль, перец, сушеный чеснок

масло для жарки – 15 г

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте лук и морковь 5 минут.

2. Добавить мелко нарезанное филе, соль, перец, сушеный чеснок.

3. Перемешивая, жарить 7 минут.

4. Добавить перец.

5. Перемешивая, жарить еще 5-6 минут. Выключить огонь.

6. Положить отваренный рис, кукурузу,, зеленый лук.

7. Влить немного соевого соуса. Вымешать.

