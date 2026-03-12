Рис и курицу можно совместить в одной форме и запечь. У вас получится полноценное сытное блюдо, которое будет очень сытным и подойдет на любой случай.

Идея приготовления сочных куриных крылышек с рисом опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 1 стакан

вода – 2 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

крылышки – 1 кг.

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

растительное масло

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук.

2. Добавить натертую морковь и готовить еще 2 минуты.

3. В форму для запекания всыпать тщательно промытый (до прозрачности воды) рис, зажарку, соль, специи и влить воду, перемешать.

4. Сверху выложить крылышки (их можно предварительно замариновать).

5. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут.

6. Снять фольгу и готовить еще примерно минут 15-20 до готовности.

