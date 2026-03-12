Как вкусно приготовить рис с курицей в духовке: рецепт на скорую руку
Рис и курицу можно совместить в одной форме и запечь. У вас получится полноценное сытное блюдо, которое будет очень сытным и подойдет на любой случай.
Идея приготовления сочных куриных крылышек с рисом опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- крылышки – 1 кг.
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- растительное масло
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук.
2. Добавить натертую морковь и готовить еще 2 минуты.
3. В форму для запекания всыпать тщательно промытый (до прозрачности воды) рис, зажарку, соль, специи и влить воду, перемешать.
4. Сверху выложить крылышки (их можно предварительно замариновать).
5. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут.
6. Снять фольгу и готовить еще примерно минут 15-20 до готовности.
