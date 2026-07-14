Рыба, запеченная в духовке с сыром и паприкой, получается нежной, ароматной и готовится без лишних сложностей. Такое блюдо хорошо подходит для быстрого домашнего обеда или легкого ужина. Для рецепта можно использовать различные виды белой рыбы, а сырная корочка придает ей особый вкус.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы на обед опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

филе белой рыбы – 400–500 г (хек, минтай, тилапия или пангасиус)

твёрдый сыр – 40 г (например, пармезан)

копченая паприка – по вкусу

соль – по вкусу

растительное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить сырную смесь. В тарелке смешайте копченую паприку, соль и твёрдый сыр, натертый на мелкой тёрке. Всё хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

2. Филе рыбы промойте и просушите бумажным полотенцем. Слегка сбрызните кусочки растительным маслом, после чего обваляйте их в сырной смеси. Не нужно делать толстый слой панировки – достаточно, чтобы она хорошо прилипла к поверхности рыбы.

3. Подготовленное филе выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

4. Запекайте рыбу в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-18 минут, пока она не станет мягкой, а сверху не образуется легкая сырная корочка.

5. Готовую запечённую рыбу можно подавать сразу после приготовления. Она хорошо сочетается со свежими овощами, салатами или любимым гарниром. Такой простой рецепт рыбы в духовке поможет быстро приготовить вкусный обед из доступных продуктов.

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