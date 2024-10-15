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Как вкусно приготовить рыбу с картофелем: рецепт сытного и полезного блюда для ужина
Картофель – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который можно варить, тушить, жарить, запекать. Еще ее можно очень вкусно запечь с овощами, мясом, филе, рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с картофелем, которая готовится всего 20 минут.
Ингредиенты:
- Стейк лосося – 2 шт.
- Фиолетовый лук – 1 шт.
- Картофель – 4-5 шт.
- Приправа к рыбе
- Сливки – 100 мл
Способ приготовления:
1. Из фольги сделайте формочки, выложите на дно порезанный лук, затем рыбу.
2. Добавьте немного специй, выложите немного отваренный картофель, залейте сливками и отправляем запекаться на 20-25 минут 190 градусов!
Подавайте со свежими овощами и зеленью!
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