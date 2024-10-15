Как вкусно приготовить рыбу с картофелем: рецепт сытного и полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Картофель – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который можно варить, тушить, жарить, запекать. Еще ее можно очень вкусно запечь с овощами, мясом, филе, рыбой.

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Как вкусно приготовить рыбу с картофелем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с картофелем, которая готовится всего 20 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Стейк лосося – 2 шт.
  • Фиолетовый лук – 1 шт.
  • Картофель – 4-5 шт.
  • Приправа к рыбе
  • Сливки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Из фольги сделайте формочки, выложите на дно порезанный лук, затем рыбу.

Свежая рыба для блюда

2. Добавьте немного специй, выложите немного отваренный картофель, залейте сливками и отправляем запекаться на 20-25 минут 190 градусов!

Приготовление блюда

Подавайте со свежими овощами и зеленью!

Готовый картофель с рыбой

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