Жареная рыба в кляре – отличное дополнение к картофельному пюре или любой каше. В приготовлении такого блюда очень важно правильно сделать кляр, чтобы он не разваливался на сковороде, был золотистым и аппетитным.

Видео дня

Идея приготовления вкусной жареной рыбы в кляре опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты для кляра:

яйца – 1 шт.

мука – 100 г

вода – 150 мл. (минеральная)

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе рыбы разморозить, промыть и высушить бумажным полотенцем.

2. Нарезать на кусочки.

3. Посолить и поперчить с обеих сторон.

4. Для кляра соединить яйцо с солью и часть муки.

5. Венчиком взбить до однородности, добавить немного воды и снова перемешать.

6. Снова добавить часть муки и перемешать.

7. Делать так, пока не закончатся ингредиенты. Это сделать для того, чтобы не было комочков. Если кляр густой, добавить немного воды.

8. Выложить рыбу в муку, а затем в кляр и жарить на хорошо разогретой сковородке на небольшом огне до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: