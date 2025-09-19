Как вкусно приготовить рыбу в кляре: самый простой рецепт на сковородке
Жареная рыба в кляре – отличное дополнение к картофельному пюре или любой каше. В приготовлении такого блюда очень важно правильно сделать кляр, чтобы он не разваливался на сковороде, был золотистым и аппетитным.
Идея приготовления вкусной жареной рыбы в кляре опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 1 шт.
- мука – 100 г
- вода – 150 мл. (минеральная)
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе рыбы разморозить, промыть и высушить бумажным полотенцем.
2. Нарезать на кусочки.
3. Посолить и поперчить с обеих сторон.
4. Для кляра соединить яйцо с солью и часть муки.
5. Венчиком взбить до однородности, добавить немного воды и снова перемешать.
6. Снова добавить часть муки и перемешать.
7. Делать так, пока не закончатся ингредиенты. Это сделать для того, чтобы не было комочков. Если кляр густой, добавить немного воды.
8. Выложить рыбу в муку, а затем в кляр и жарить на хорошо разогретой сковородке на небольшом огне до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: