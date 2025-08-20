Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную рыбу, отличным вариантом будет хамса, тюлька, ведь их можно готовить даже в микроволновке. А для яркого вкуса добавьте специи, зелень, оливки, соусы, цедру цитрусовых.

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы по-одесски в микроволновке.

Ингредиенты:

Помидоры 2 шт (примерно 200 г)

Анчоусы, или они же хамса, или они же тюлечка от 5 штук

Чеснок 1 зубчик

Цедра лимона 1/2 лимона

Каперсы 1 ч. л.

Петрушка 1 веточка

Соль по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры толстыми кружочками и выложите на лист пергамента, посолите по вкусу. Добавьте анчоусы, измельченный чеснок, цедру лимона, каперсы, рубленую петрушку.

2. Полейте оливковым маслом. При желании, сбрызните сверху лимонным соком.

3. Плотно заверните в пергамент конвертиком. Готовьте в микроволновке 7-10 минут или в духовке при 180°C около 15 минут.

Подавайте прямо в пергаменте, так вкуснее!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: