Как вкусно приготовить рыбу в микроволновке за 7 минут: самый простой рецепт
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную рыбу, отличным вариантом будет хамса, тюлька, ведь их можно готовить даже в микроволновке. А для яркого вкуса добавьте специи, зелень, оливки, соусы, цедру цитрусовых.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы по-одесски в микроволновке.
Ингредиенты:
- Помидоры 2 шт (примерно 200 г)
- Анчоусы, или они же хамса, или они же тюлечка от 5 штук
- Чеснок 1 зубчик
- Цедра лимона 1/2 лимона
- Каперсы 1 ч. л.
- Петрушка 1 веточка
- Соль по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте помидоры толстыми кружочками и выложите на лист пергамента, посолите по вкусу. Добавьте анчоусы, измельченный чеснок, цедру лимона, каперсы, рубленую петрушку.
2. Полейте оливковым маслом. При желании, сбрызните сверху лимонным соком.
3. Плотно заверните в пергамент конвертиком. Готовьте в микроволновке 7-10 минут или в духовке при 180°C около 15 минут.
Подавайте прямо в пергаменте, так вкуснее!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: