Запеченная рыба

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную рыбу, отличным вариантом будет хамса, тюлька, ведь их можно готовить даже в микроволновке. А для яркого вкуса добавьте специи, зелень, оливки, соусы, цедру цитрусовых.

Как вкусно приготовить рыбу

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы по-одесски в микроволновке. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Помидоры 2 шт (примерно 200 г)
  • Анчоусы, или они же хамса, или они же тюлечка от 5 штук
  • Чеснок 1 зубчик
  • Цедра лимона 1/2 лимона
  • Каперсы 1 ч. л.
  • Петрушка 1 веточка
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте помидоры толстыми кружочками и выложите на лист пергамента, посолите по вкусу. Добавьте анчоусы, измельченный чеснок, цедру лимона, каперсы, рубленую петрушку.

Рыба со специями и овощами

2. Полейте оливковым маслом. При желании, сбрызните сверху лимонным соком.

Приготовление рыбы

3. Плотно заверните в пергамент конвертиком. Готовьте в микроволновке 7-10 минут или в духовке при 180°C около 15 минут.

Сколько готовить рыбу в микроволновке

Подавайте прямо в пергаменте, так вкуснее!

Готовая рыба

