Как вкусно приготовить салат из желтых помидоров: нужно добавить всего один ингредиент
Помидоры – самый лучший овощи для сочных, полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что вкус помидоров лучше всего раскрывают сыры, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого, вкусного салата из помидоров, с сыром и маслом.
Ингредиенты:
- Помидоры
- Маринованный лук
- Сыр адегейский
- Соль
- Приправа сушеные томаты с чесноком и базиликом
- Масло оливковое
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте произвольно. Лук замаринуйте.
2. Добавьте сыр, специи, масло и сок лимона, перемешайте.
