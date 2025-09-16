Как вкусно приготовить салат из желтых помидоров: нужно добавить всего один ингредиент

Рецепт салата

Помидоры – самый лучший овощи для сочных, полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что вкус помидоров лучше всего раскрывают сыры, специи.

Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого, вкусного салата из помидоров, с сыром и маслом.

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Маринованный лук
  • Сыр адегейский
  • Соль
  • Приправа сушеные томаты с чесноком и базиликом
  • Масло оливковое

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте произвольно. Лук замаринуйте.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте сыр, специи, масло и сок лимона, перемешайте.

Готовый салат

