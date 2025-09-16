Помидоры – самый лучший овощи для сочных, полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что вкус помидоров лучше всего раскрывают сыры, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого, вкусного салата из помидоров, с сыром и маслом.

Ингредиенты:

Помидоры

Маринованный лук

Сыр адегейский

Соль

Приправа сушеные томаты с чесноком и базиликом

Масло оливковое

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте произвольно. Лук замаринуйте.

2. Добавьте сыр, специи, масло и сок лимона, перемешайте.

